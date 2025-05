Práce nás i reprezentace přináší ovoce, říkají Perušič se Schweinerem po první výhře na turnaji v Ostravě

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner v prvním utkání na ostravském světovém turnaji uspěli. Bratrance Grimaltovy z Chile porazili 21:18 a 21:10. „Měli jsme z nich respekt, ale podařilo se nám dodržet náš plán,“ vyprávěli po zápase pro Radiožurnál Sport. Ostrava 14:58 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Perušič a David Schweiner | Foto: Ožana Jaroslav | Zdroj: Profimedia

Jaký to byl zápas?

Ondřej Perušič: Myslím, že jsme z něj měli poměrně respekt, protože Chilané jsou známí tím, že byť patří do druhé světové desítky, tak mají turnaje, kde dovedou dojít až do bojů o medaile. Naštěstí se nám podařilo dodržet náš taktický plán, který zafungoval.

Poslechněte si rozhovor Radiožurnálu Sport s českými plážovými volejbalisty Davidem Schweinerem a Ondřejem Perušičem po úvodu turnaje v Ostravě

Navíc jsme menšího z bratranců Estebana dostali do potíží už ze začátku. Dokázali se udržet hlavně díky dobrému podání, to se nám ale naštěstí povedlo ustát a koncovku jsme dohráli. Druhý set jsme několika bloky a zákroky získali vedení. Myslím, že jsme ten zápas drželi pod kontrolou.

Davide, přišlo mi, že od začátku zápasu tam bylo hodně dlouhých výměn a že oba týmy dobře bránily.

David Schweiner: Asi ano, ale bylo to kompenzované esama, takže to v průměru bylo pořád stejné, souhlasím s Ondrou. Chilané jsou dobře připravení, dobře podávají a ukázali to.

Druhý set už skončil více jednoznačně. Pomohla vám k tomu koncovka prvního setu?

Ondřej: Určitě nám to pomohlo a dodalo sebevědomí, že na to ještě máme. To, co Chilanům v prvním setu vyšlo, tak ve druhém setu zkazili a nebo jsme si s tím poradili lépe. A z toho pramenily nějaké nevynucené chyby a bylo to o dost jednodušší.

Vstup do turnaje tedy vyšel. Jak budete trávit zbytek dne?

David: Já myslím, že určitě pozdravíme naše rodiny. Budeme se snažit zhlédnout i další zápasy našich mladších talentovanějších kolegů a potom budeme odpočívat. Během turnaje, kdy vás čeká další zápas za chvíli, tak není příliš velký prostor pro něco výjimečného. Večer si zahrajeme karty s trenéry, poté půjdeme spát a připravíme se na zítřek.

Sledovali jste v Ostravě i nějaké jiné zápasy turnaje? Například jiné české týmy?

Ondřej: Myslím, že se ukázalo, že projekt a práce národních týmů žen a mužů je dobře řízený a přináší ovoce. Systematická práce přináší výsledky. A byť se třeba ne všem podařilo postoupit, tak ukázali, že na tyhle turnaje patří, doufejme i do budoucna. Měl jsem z toho velmi dobrý pocit a jsem moc rád, že Jiří Sedlák s Kubou Šipkou postoupili, protože po nepovedených zápasech zkraje sezóny tohle potřebovali. Hrají dobře, trénují dobře a tak doufáme, že jim to vydrží i v hlavní soutěži.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě: Muži:

Skupina B: Šépka, Sedlák (23-ČR) - Boermans, De Groot (2-Niz.) 2:1 (24, -16, 10).

Skupina D: Partain, Benesh (9-USA) - Trousil, M. Džavoronok (16-ČR) 2:0 (19, 12).

Skupina F: Perušič, Schweiner (6-ČR) - M. Grimalt, E. Grimalt (19-Chile) 2:0 (18, 10). Ženy:

Skupina D: 15.20 Svozilová, Štochlová (16-ČR) - Kraftová, Hodelová (21-USA).