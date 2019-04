Jeden, nebo dva volejbalové týmy z Brna? Soupeři z Benátek se chystají řešit baráž u soudu

Ve volejbalové extralize začíná baráž. Série mezi Benátkami nad Jizerou a postupujícím celkem z první ligy SK Brno ale ještě před svým startem budí velkou pozornost. Bude mít možná i soudní dohru. Středočechům se nelíbí, že v baráži nastoupí proti podobnému týmu, který proti nim hrál v sezoně nejvyšší soutěž. Brno, Benátky nad Jizerou 7:36 6. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volejbal Brno hrál extraligu, ve velmi podobném složení se do ní snaží i postoupit | Foto: Anna Vavríková/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Podle nás jsou jasně a evidentně porušeny řády. Jsou to prakticky stejní hráči, mají jednoho trenéra, stejné dresy, hrají ve stejné hale. Na facebookových a webových stránkách vystupují jako jeden tým, ale přitom tvrdí, že to jsou dva rozdílné týmy,“ říká manažer Benátek nad Jizerou Vladimír Němeček.

Soupisky Volejbalu Brno a. s. i SK Volejbal Brno jsou sice opravdu hodně podobné, ale všech 11 hráčů, kteří nastupovali jak v dresu prvoligového i extraligového Brna, je mladších 23 let. A ti podle regulí mohou nastupovat v obou soutěžích během sezony neomezeně.

„Volejbal Brno, a. s. je majetkově i personálně oddělená od SK,“ hájí se brněnský manažer Martin Gerža.

Vedení volejbalového svazu podmínilo start Brna v baráži dodáním potřebných dokumentů a po jejich prozkoumání se přiklonilo na stranu brněnských volejbalistů.

„Posuzováním jsme pověřili legislativní komisy. Posouzení bylo takové, že oba dva subjekty nejsou na úrovni majetkové a personální v úrovni statutárních orgánů provázány,“ říká předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Prodej licence?

Baráž se tak bude hrát, ale Benátky nad Jizerou jsou už teď připraveny bránit se soudní žalobou, pokud extraligu neudrží. A to je na základě výsledků v sezoně velmi reálné.

„Kdybychom to neuhráli, budeme pokračovat soudně a budeme se domáhat nějakého spravedlivějšího verdiktu,“ stojí si Vladimír Němeček za tím, že podle něj oba brněnské celky nejsou odděleny a v tiskové zprávě poukazuje mimo jiné na to, že ve výpisu obchodního rejstříku stále figuruje Martin Gerža jako hlavní představitel jak Volejbalu Brno a.s., tak SK Volejbal Brno.

Celý případ má ale ještě jednu rovinu. Hrát za dva kluby v jedné soutěži je řády zakázáno a to i mladým hráčům. Pokud by tak Brno baráž vyhrálo, nemohlo by jí se současným kádrem extraligu hrát. Nabízí se tak důvod proč celou akci podniklo a to je následný prodej extraligové licence.

O tom se ale brněnský manažer Martin Gerža zatím bavit nechce a rezolutně odmítá, že by nějakým způsobem znevažoval dobré jméno extraligy. „Pokud by to chtěl někdo nazvat znevážením extraligy, asi není normální,“ nebere si servítky Martin Gerža.