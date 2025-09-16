Čeští volejbalisté na mistrovství světa jasně prohráli s Brazílií 0:3. O postup se utkají s Čínou

Čeští volejbalisté po výhře nad Srbskem na mistrovství světa hladce prohráli s Brazílií. Trojnásobným mistrům světa v Manile podlehli za hodinu a deset minut 0:3 po setech 11:25, 22:25 a 18:25. Nejproduktivnějším hráčem českého týmu byl se čtrnácti body Lukáš Vašina, dalších devět bodů přidal jeho smečařský kolega Jan Galabov.

Čeští volejbalisté při utkání s norským týmem

Čeští volejbalisté po výhře nad Srbskem na mistrovství světa hladce prohráli s Brazílií | Zdroj: Český volejbalový svaz

Svěřenci Jiřího Nováka ke druhému zápasu ve skupině H nastoupili s velkým respektem a první set skončil debaklem. Čtrnáctibodový rozdíl byl nejvyšší v jakémkoliv dosavadním duelu aktuálního světového šampionátu na Filipínách.

Ve druhé sadě se čeští hráči oklepali a drželi s favoritem krok. Rozehrál se zejména Vašina, jenž v této sadě zaznamenal osm bodů. V koncovce ale čeští volejbalisté neuspěli. Sadu ukončili dvěma chybami. Nejdříve Patrik Indra zkazil servis a pak Marek Šotola poslal útok daleko do autu.

Do třetího setu nasadil trenér Novák na post univerzála Šotolu místo Indry, ale na vývoji zápasu se nic nezměnilo. Brazilci, kteří získali medaile na posledních šesti světových šampionátech, záhy odskočili na několikabodový rozdíl a zápas bez větších problémů dotáhli do konce.

Pomohly jim k tomu i chyby českých hráčů. Celkem Česko za tři sety udělalo 21 nevynucených chyb, z toho třináct na servisu.

Trenér Novák České televizi řekl, že jeho svěřenci měli příliš velký respekt. „Vlastním nedůrazem jsme vstoupili trošku hůř do toho zápasu. Svoje šance jsme nevyužili a pak jsme hráli to, co nám soupeř dovolil. To nastavení musí být jiné, musíme si víc věřit. Nemůžeme jít do zápasu s tím, že se něčeho bojíme,“ uvedl.

Ocenil české vzepětí ve druhé sadě. „Tam jsme se dobře vrátili a měli bodové situace, které jsme ale nedohráli. Bylo tam pár taktických problémů na hřišti. Jsou to malé věci, které, když se sejdou, zápas může vypadat jinak. Nesešly se, tak je výsledek takový, jaký je,“ doplnil kouč.

O postup ze skupiny tak budou Češi hrát ve čtvrtek v závěrečném utkání s Čínou. „Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že si můžeme s Čínou zahrát o přímý postup, tak bychom to brali. Teď ta situace asi nastane, pokud se to nějak nezamotá,“ uvedl k nadcházejícímu duelu trenér Novák.

Čína na úvod svého působení na MS prohrála s Brazílií 1:3 na sety. V úterý se od 15.00 SELČ utká se Srbskem.

