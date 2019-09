Jen 18,5 hodiny dělí důležité zápasy Čechů na ME. ‚Kluci jsou dobře fyzicky připravení,‘ věří kouč Nekola

Šest zápasů v řadě nedokázali čeští volejbalisté porazit Nizozemsko. Ve středu se jim to povedlo a hned na mistrovství Evropy, které jejich soupeř hostí. V napínavém duelu před bouřlivou kulisou zvítězili Češi 3:2 na sety a udrželi šanci na postup do osmifinále. Amsterodam 12:50 19. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouč českých volejbalistů Michal Nekola | Zdroj: Profimedia

„Porazit Holanďany na domácím šampionátu v takovémto bouřlivém zápase a atmosféře nám strašně dává vzpruhu. Nesmíme ale být na hrušce,“ brzdí optimismus universál Jan Hadrava.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pouze necelých 19 hodin bude dělit české volejbalisty od vyhraného utkání s Nizozemskem a startu zápasu s Černou Horou

České volejbalisty čeká ještě jeden duel v základní skupině, proti Černé Hoře. Zatímco soupeř si dopřál před rozhodujícím zápasem o postup den volna, Češi proti němu nastoupí jen 18,5 hodiny potom, co proměnili mečbol v utkání s Nizozemskem.

„Já věřím, že zaprvé kluci jsou dobře fyzicky připravení, a zadruhé, že nám vítězství určitě vlije novou krev do žil. A my tak na ně vletíme a musíme postoupit,“ věří trenér Michal Nekola. Národnímu týmu stačí uhrát proti Černé Hoře dva sety, tedy získat ze zápasu bod a zajistí si postup do osmifinále ze čtvrtého místa. To určitě v silách českých volejbalistů je.

Soupeř byl před turnajem pasován do role outsidera skupiny, ale na šampionátu se představil ve výborné formě. Dokázal porazit Estonsko a trápit další mnohem silnější celky.

Podle Jana Hadravy splní Češi roli favorita pouze v tom případě, že dodrží dvě věci: „Být pokorní, ale zároveň si věřit jsou dvě rozdílné věci, které ale musíme zachovat.“

V zápase hraném od 17 hodin ale není ve hře jen postup do vyřazovací fáze šampionátu. Pokud si Češi zajistí účast v osmifinále, budou mít stále šanci na posun v evropském žebříčku o jednu příčku, což by znamenalo, že by si v lednu zahráli i olympijskou kvalifikaci.