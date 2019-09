Rozhodl servis a obrana, je si po výhře nad Nizozemskem jistý kouč volejbalistů Nekola

Čeští volejbalisté zdolali na mistrovství Evropy domácí Nizozemsko 3:2 na sety a slaví tak druhou výhru na šampionátu. Pokud navíc uhrají ve čtvrtek proti Černé Hoře dva sety, postoupí ze skupiny do osmifinále. Utkání s Nizozemci, ve kterém Češi odvraceli jeden mečbol soupeře, hodnotil pro Radiožurnál trenér Michal Nekola. Amsterodam 11:56 19. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér volejbalistů Michal Nekola | Zdroj: ČTK

Jak hodnotíte zápas, ve kterém jste dokázali až na sedmý pokus vyhrát ve vzájemných utkáních nad Nizozemskem?

Jsem strašně spokojený s výkonem celého mančaftu, protože fungoval na sto procent. Pomohla nám opět silná lavička. Rozhodoval servis. Dva sety, které jsme prohráli, rozhodl Abdel-Aziz svým podáním. V těch dalších jsme byli lepší my.

Vy jste vstoupili do zápasu výborně také po taktické stránce, protože Ter Horst defacto vymizel ze hřiště po té, co jste ho dokázali ubránit i mu přijmout servis. A donutili jste ho tak, aby seděl tři sety na lavičce.

Přesně tak. Bylo to nejen o skákaném servisu, ale hlavně o plachtícím, kdy jsme využili mezer na přihrávce. To myslím, že bylo rozhodující v prvním setu, že jsme podávali asi jinak, než počítali.

Co rozhodlo o tom, že jste nakonec uzmuli vítězství v pátém setu, kdy jste dlouho vedli, pak najednou Nizozemci otočili vývoj skóre, ale nakonec jste byli šťastnějším týmem vy. I když Nizozemci neproměnili jeden mečbol.

Opět to rozhodl servis a obrana. My jsme v tom byli nevím, jestli trpělivější, ale možná i šťastnější. Honza Hadrava v koncovce opět rozhodl stejně jako proti Estonsku. A dá se říci, že Láďa Sobotka tam přišel ve druhé půlce tiebreaku, dal tři dobré servisy, my jsme se dvakrát dokázali ubránit, takže jednoznačně rozhodl servis.