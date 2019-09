Blokař Sedláček špatně vidí na dálku, na ME mu to ale nevadí. ‚Vidím první tři hráče, to mi bohatě stačí.‘

Čeští volejbalisté vybojovali postup do vyřazovací fáze mistrovství Evropy proti Černé Hoře. Oporou v zápase byl znovu i blokař Oliver Sedláček. Ten zatím svou premiéru na velké akci zvládá výborně a to přesto, že má vadu zraku. V civilu sice nosí brýle, ale na hřišti je nemá a nenosí ani kontaktní čočky. Amsterodam 22:38 19. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český blokař Oliver Sedláček | Foto: Petr Kadeřábek

„Nehraji vůbec s ničím, protože jsem měl problémy s čočkami skrze to, že jsem měl zdravotní problémy jako záněty spojivek a záněty rohovky. Najednou to dospělo do takového stadia, kdy mi pan doktor řekl, že pokud to budu mít ještě jednou, tak můžu klidně oslepnout. Já jsem tak čočky přestal nosit a od té doby, což musím zaklepat, jsem neměl žádné problémy. Teď mám před sebou konečně laserovou operaci očí. Mám domluvený termín prohlídky a chci to tuto sezonu uskutečnit,“ vypráví jedenadvacetiletý blokař Oliver Sedláček.

Odchovanec zlínského volejbalu špatně vidí na dálku. Na jednom oku má dvě a půl dioptrie a na druhém dvě a třičtvrtě. Při hře ale hendikep nepociťuje: „Jelikož jsem na síti, tak vidím první tři hráče vepředu, což mi tak nějak bohatě stačí. Kdybych přijímal, tak by to bylo asi horší.“

Jenže i blokař občas musí přijmout servis, to když míč po podání zpomalí páska a on rychle klesá za síť. „Já si ho všimnu, když brnkne o pásku, takže musím spoléhat na rychlejší reakce,“ usmívá se Oliver Sedláček.

Až do přátelských zápasů na konci srpna s Francií neměl s mezinárodním volejbalem zkušenost, a tak první setkání s těmi nejlepšími, bylo pro něj jako vstup do jiného světa.

„Já jsem v podstatě zažil ‚jenom‘ českou extraligu, ale nechci, aby to znělo špatně. Najednou jsem přišel a nastoupil proti Francii. To jsem měl úplně stejný pocit, jako když jsem přešel z juniorů do chlapů. Byl to pro mě úplně jiný volejbalový svět, myslel jsem si, že volejbal neumím hrát. Bylo to strašně složité, všechno to pro mě bylo rychlejší a chvilku mi trvalo, než jsem si na to zvyknul a rozkoukal se. Je to ale vážně zážitek hrát proti takovým hráčům jako León,“ rozplývá se Oliver Sedláček, který se na mezinárodní volejbal dokázal výborně adaptovat.

Do sestavy českého týmu se dostal v průběhu prvního utkání a pak už v základu zůstal. Tvrdě a nebojácně útočí středem sítě a podařilo se mu zablokovat i ty největší hvězdy, včetně kubánského universála hrajícího za Polsko Wilfrieda Leóna.

„Jsou to takové skalpy. I proti Francii jsem měl radost, když se mi párkrát povedlo někoho zablokovat. A když jsem to zvládl, tak jsem se pak celý zbytek setu usmíval jak jsem z toho byl šťastný,“ dodává Sedláček.