Čeští volejbalisté na domácí zlato nedosáhli. Ve finále Evropské ligy nestačili na Finsko 1:3

Čeští volejbalisté prohráli ve finále Evropské ligy v Brně s Finskem 1:3 po setech 26:24, 24:26, 15:25, 23:25 a získali v této soutěži šestou medaili. K vítězstvím z let 2004 a 2022 přidali druhé stříbro, vedle toho mají i dva bronzy včetně toho loňského. Brno 21:20 6. července 2025

Český tým nastoupil ve stejné základní sestavě jako v sobotním semifinále proti Izraeli i s lehce indisponovaným smečařem Lukášem Vašinou. Domácím patřil úvod, ale od stavu 10:7 Finové výrazně zlepšili příjem a tím i útok a dvěma čtyřbodovými sériemi vývoj první sady otočili. Jenže k výhře jim nestačilo ani vedení 23:20. Při Zajíčkově servisu Češi srovnali a proměnili druhý setbol.

I druhá sada se nesla ve znamení sérií. Finové uhráli zkraje setu osm bodů v řadě, Češi výrazné manko trpělivou hrou srovnali, jenže po špatném došlapu po smeči se zranil Vašina a do hry už v den svých 26. narozenin nezasáhl. Set opět dospěl do dramatické koncovky, v níž Seveřané proměnili třetí setbol.

Vítěznou tečku za letošním ročníkem Zlaté evropské ligy se českým volejbalistům napsat nepodařilo. V brněnském finále podlehli Finům 1:3 na sety.



Největší rozdíl ve hře obou týmů byl v dalším průběhu zápasu v obraně. V české bylo hodně mezer, naopak finská působila kompaktním dojmem nejen na síti, ale i v poli. To vyústilo v jasnou výhru Finů ve třetí sadě.

Pro český tým bylo těžké vrátit se bez ústředního smečaře Vašiny do psychické pohody a rozjetý tým Suomi vykolejit. Domácím se to dařilo jen v určitých fázích hry, ale ani jednou to nestačilo k vedení. I tak dospěl čtvrtý set do těsné koncovky, v níž Finové proměnili druhý mečbol.