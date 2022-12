‚Bude to těžký zápas, nemají co ztratit.‘ Volejbalisté Budějovic přivítají v odvetě osmifinále Schönenwerd

V úterý od osmnácti hodin začne v Českých Budějovicích odvetný zápas osmifinále volejbalového Poháru CEV. Jihočeši jdou do odvety s vedením 3:1 na sety, ale trenér Jihostroje Vojtěch Zach má zamotanou hlavu a nejen proto, že Švýcaři si ze Schönenwerdu přivezli oproti prvnímu zápasu posilu. České Budějovice 14:50 13. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volejbalový míč. Ilustrační foto | Foto: David Kubíček

Fanoušci Jihostroje se chystají na velký zápas. Jihostroj vyhrál ve Švýcarsku 3:1 na sety. Celkově v evropském pohár a v české extralize už zvítězil jedenáctkrát za sebou.

Poslechněte si volejbalisty Českých Budějovic před zápasem s Schönenwerdem

„Já jsem rád, že naše tvrdá práce v tréninku se přesouvá do zápasů a že máme takhle super šňůru. Doufám, že nám to ještě vydrží,“ říká sebevědomě před osmifinálovou odvetou smečař Petr Michálek.

Byl to on, kdo zamotal hlavu trenérovi Vojtěchu Zachovi. Po návratu ze Švýcarska začal v základní sestavě jiný smečař, reprezentant České republiky Martin Licek. Jenomže zápas se mu nepovedl a vystřídal ho právě Michálek. Vojtěch Zach sám ještě teď neví, kdo z nich začne večer proti Švýcarům.

„Já teď budu muset přemýšlet jakou sestavu postavit, protože nám z toho vypadnul Martin Licek. Ale je to v pořádku, zkrátka nemůžeme mít pořád jen dobré dny,“ bránil trenér Licka, který v sezoně odvádí Jihostroji výborné služby.

O tom, kdo naskočí do utkání se Schönenrwerdem, ale rozhodne Vojtěch Zach až těsně před utkáním. „Musím nad tím ještě popřemýšlet,“ říká.

A nejen to. Trenér bude vymýšlet i novou taktiku. Ve Švýcarsku úvod Českým Budějovicím vůbec nevyšel, prohrály první set hladce 15:25. Až pak na kurtu dominovaly. Soupeř si do autobusu navíc vzal posilu.

„Švýcaři přijedou určitě z lepším, malinko kompaktnějším týmem, protože jim přijede univerzál, který byl zraněný. Takže to budeme mít o něco složitější. Jejich tým není špatný, navíc nemají co ztratit. I z toho důvodu přijedou s tím, že zkusí, co můžou. Očekávám těžký zápas a chtěl bych poprosit diváky, aby nás přišli podpořit,“ vzkazuje trenér Vojtěch Zach.

Zápas Jihostroje – Schönenwerd začne v osmnáct hodin, domácímu týmu stačí k postupu dva vyhrané sety.