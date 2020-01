Nejlepším českým volejbalistům brzdí kariéru reprezentace. Vadí jim termíny, shodují se

Donovan Džavoronok a Jan Hadrava patří mezi největší hvězdy českého volejbalu současnosti. Jejich kariéru v nejlepších ligách ale paradoxně brzdí reprezentační povinnosti.

„Nebylo to úplně nejlehčí, protože jsem přijel asi o pět kilogramů lehčí, než je má závodní váha. Bohužel v Česku nemáme takové prostředky a nejsou zaplacení lidé, kteří by nás tak dobře kondičně připravili. Doháněl jsem to až do teď,“ říká smečař italské Monzy Donovan Džavoronok.

Evropský šampionát skončil až na konci září a klubové soutěže se rozehrály už během října. Českému volejbalistovi tak trvalo nějaký čas, než se do potřebné kondice dostal. I proto se omluvil reprezentačním trenérům z lednové olympijské kvalifikace.

Tam chyběl i universál Jan Hadrava, který taky doplatil na dlouhou předchozí sezónu. I když trochu jinak. V listopadu byl jedním z nejlépe bodujících hráčů celé polské ligy, pak ale přišlo zranění.

„Natrhl jsem si lýtko, které mě vyřadilo ze hry na měsíc a to jak z klubu, tak z národního týmu. Ještě teď se dávám dohromady, ale snad příští týden začnu pomalu skákat a zapojím se do hraní. Je to prostě zranění jen z únavy a přetížení.“

Málo času na regeneraci

Právě únavu a přetížení dává Jan Hadrava za vinu mizivému času na regeneraci mezi evropským šampionátem a startem klubové reprezentace

Myslím, že by to mohlo být lépe podchycené, jak ze strany Mezinárodní federace, tak klubů národních federací, že ten kalendář je takový. Týmy to pak prostě ženou a i trenéři chtějí, aby ti hráči byli co nejdříve k dispozici,“ vysvětluje universál polského Olštýna Jan Hadrava.

Jeho kamarád Donovan Džavoronok se sice zranění vyhnul, ale tím, že doháněl fyzickou přípravu trvalo mu dlouho, než byl pro klub tak platným, jako v předchozí sezóně. Teď už se ale vrací do ideální formy.

„Samozřejmě vždycky může být lépe, ale myslím, že své jsem si odehrál a hraju. Budu se samozřejmě snažit hrát co nejlépe každý zápas, abychom se zvedli v tabulce,“ věří Donovan Džavoronok, hráč Monzy, aktuálně devátého celku tabulky italské Série A1.