Začnu po klucích víc šlapat, jinak se neposuneme, říká kouč Novák po konci na mistrovství Evropy

Jak hodnotíte utkání se Srbskem, kterému jste byli důstojným soupeřem?

Jako porážku 0:3. Historie se moc neptá. Měli jsme šance, ale nedisciplinovaností a ustrašeností jsme to nedotáhli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si trenéra českých volejbalistů Jiřího Nováka po konci na evropském šampionátu

V hodně výměnách to bylo často padesát na padesát, ale většinou to skončilo bodem pro Srbsko. Byly to detaily, které rozhodly osmifinále?

Mezi velkými týmy nebude rozdíl ve skóre pět, šest bodů. Kluky jsem upozorňoval už před zápasem, že nám Srbové nic neodpustí a každou naší slabou stránku odhalí. Bohužel možná stačilo jen kvalitně podávat. Bylo tam hodně momentů, kdy ubránili těžší míče v poli, disciplinovaněji blokovali.

Posunul evropský šampionát národní tým?

Doufám, že ano. Vždy po porážce věřím, že se z toho tým poučí. Odezva je strašně pomalá, možná bych jí chtěl rychleji. Začnu po klucích víc šlapat, protože jinak se neposuneme.

Zahrál váš tým na šampionátu alespoň jeden zápas v kvalitě, kterou má?

Zvládnul zápasy s přímými konkurenty. Je otázkou, zda nám týmy vzdorovaly tak, abychom mohli ohodnotit ten výkon. Tým zahrál dva vyrovnanější zápasy i přes porážku 0:3 se soupeři, kteří jsou před námi. Malé rozdíly, které dělají velké výsledky, tam asi jsou.