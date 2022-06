Volejbalistky trápí nervózní rozjezdy. ‚Musíme začít sebevědoměji,‘ vyzývá před semifinále Orvošová

České volejbalistky ve čtvrtek v Prostějově odehrají semifinále Zlaté Evropské ligy. Od 18 hodin se postaví proti Rumunsku. Češky chtějí zlepšit svůj výkon z posledního utkání ve skupině, ve kterém prohrály s Chorvatkami. „Do zápasu musíme jít sebevědoměji a tlačit na servisu už od začátku,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál Gabriela Orvošová. Prostějov 10:23 16. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České volejbalistky na turnaji Zlaté evropské ligy | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Bouřlivé publikum v posledním utkání základní skupiny Zlaté Evropské ligy ve Zlíně hnalo české reprezentantky do útoku. O výbornou atmosféru se staraly hlavně děti.

„Bylo to úžasné. My jsme byly na barevném minivolejbale, děti přišly a vrátily nám to. Bylo to boží,“ vysvětluje pro Radiožurnál smečařka Eva Svobodová, čím bylo způsobené, že ve Zlíně ochozy zaplnilo velké množství malých volejbalových fanoušků. Přesto si Češky připsaly první porážku v soutěži.

V domácích utkáních ve Zlíně a také v Karlových Varech svazoval české hráčky podobný problém. Od začátku setů soupeřky často českému týmu odskočily o několik bodů.

„Těžko říct, jestli nás tak rozhodí domácí prostředí, jak jsme si během covidové pandemie odvykly hrát před lidmi,“ nabízí jednu z možných interpretací české nervozity blokařka Magdalena Jehlářová.

Smečařka Eva Svobodová doplňuje, že špatné začátky setů stály české hráčky v posledním zápase s Chorvatskem vítězství: „Pro nás jsou doma typické pomalejší rozjezdy. Podle mě nás to vždycky dožene, protože když vždycky stahujete celý set, někdy se to odrazí.“

Ve čtvrtek proti Rumunsku potřebují hrát české volejbalistky odvážněji. „Do zápasu musíme jít sebevědoměji a tlačit na servisu už od začátku,“ vyzývá k lepší hře volejbalistka Gabriela Orvošová.

K dostatečné agresivitě na podání vybízí také trenér českého týmu Jannis Athanasopulos. Utkání o postup do finále Zlaté Evropské ligy rozehrají české volejbalistky s Rumunkami v Prostějově v 18 hodin. Druhou semifinálovou dvojici tvoří týmy Francie a Chorvatska.