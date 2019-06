Volejbalistky porazily Švédsko a znovu si zahrají Final Four

Svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose před zápasem věděly, že Ukrajina na Slovensku nebodovala a tříbodové vítězství je posune do finále. Nejslabší tým skupiny porazily jasně 25:11, 25:20 a 25:20 za hodinu a tři minuty.

O výhru se zasloužily smečařky, Mlejnková nasázela patnáct bodů a Kossányiová měla o dva méně. Univerzálka Orvošová přidala deset bodů.

„Nervozita před zápasem byla cítit, ale povedl se nám první set a jsem velmi spokojen, že máme šanci hrát Final Four,“ konstatoval Athanasopulos.

Final Four se v chorvatském Varaždínu uskuteční příští týden 21. a 22. června. Hrát se v něm bude i o postup do kvalifikace o elitní Ligu národů. Loni ve Final Four Češky nestačily v semifinále na Maďarky a v duelu o 3. místo zdolaly Finsko.

Druhým vrcholem sezony volejbalistek bude srpnová olympijská kvalifikace. Na mistrovství Evropy poté budou po 14 letech chybět.

Evropská liga volejbalistek v Jablonci nad Nisou - skupina A:

ČR - Švédsko 3:0 (11, 20, 20)

Rozhodčí: Pavlov (Rus.), Krtička (ČR). Čas: 63 min. Diváci: 1150 (vyprodáno).

Sestava a body ČR: Kossányiová 13, Purchartová 4, Orvošová 10, Mlejnková 15, Holásková 3, Šmídová 1, libero Dostálová - Patočková 1, Šustrová, Kopecká. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Švédska: Tabaronová 11, Lundvallová 9.