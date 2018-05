Začíná volejbalová evropská liga. Muži mají jisté Final Four, ženy ji využijí k přípravě na kvalifikaci

Muži rozehrají Evropskou ligu v sobotu ve Finsku, ve skupině mají ještě Španělsko a Portugalsko. Ženy začnou ve Španělsku a o jedno postupové místo do Final Four budou bojovat také se Slovenkami a Běloruskami. Muži mají účast ve vyvrcholení zlaté ligy zaručenou, jelikož závěrečný turnaj hostí 13. a 14. června Karlovy Vary.

Evropská liga spojí mužský a ženský volejbal, reprezentace plánují společné zápasy Číst článek

„Final Four máme jisté, ale Finům i Španělům máme co vracet," zavzpomínal na loňskou kvalifikaci mistrovství světa univerzál Jan Hadrava, nejlepší český volejbalista sezony. „Zápasy nebudou jednoduché, ale ve Final Four chceme projít přes semifinále a dostat se do další fáze boje o Světovou ligu," řekl.

Volejbalisté odletěli na úvodní zápas bez jedničky na nahrávce Jakuba Janoucha, který se žení. Zastoupit se ho pokusí Pavel Bartoš a Matyáš Démar.

Účast na ME v roce 2019 mají muži jistou díky sedmému místu z loňského šampionátu. „Bereme letošní reprezentační sezonu již jako přípravu, nicméně se pokusíme postoupit do kvalifikace o Světovou ligu. I když tam postoupit je těžší než se dostat na olympiádu," řekl manažer reprezentací Miloslav Javůrek.

Volejbal na letní i zimní olympiádě? Takové jsou vize propagátorů sportu zvaného snowvolejbal Číst článek

Kouč žen Zdeněk Pommer nemá v sestavě dlouholeté opory univerzálku Anetu Kocmanovou-Havlíčkovou ani smečařku Helenu Havelkovou. Hlavní údernou silou by měla být dvojnásobná volejbalistka roku smečařka Michaela Mlejnková.

„Sezona byla dlouhá a náročná, ale do nároďáku se těším a věřím, že jak Evropskou ligu, tak i kvalifikaci na ME úspěšně zvládneme," řekla Mlejnková, které ukončila působení ve Stuttgartu a z Německa odchází do Polska.

Čeští fanoušci se můžou těšit na oba týmy v jeden den. V pražské hale na Podvinném mlýně se bude hrát 23. a 26. května. Muži tam odehrají i třetí domácí zápas skupiny 30. května, ženy se doma představí ještě 2. června v Jindřichově Hradci.