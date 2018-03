Evropská liga spojí mužský a ženský volejbal, reprezentace plánují společné zápasy

„Je to dobrá myšlenka a jsem rád, že se to uskuteční. Dělali jsme to na klubové bázi v Liberci a mělo to velkou odezvu, přišla spousta lidí. Věřím, že to bude i u reprezentace stejné a potěšíme fanoušky dobrým sportem,“ říká Radiožurnálu trenér mužské reprezentace Michal Nekola.

V jeden den tak budou moci fanoušci vidět při Evropské lize nejen mužský tým, ale i ten ženský. Oba hrací dny na konci května budou navíc doprovázeny akcemi „barevného“ volejbalu pro nejmenší.

„Těším se na to, hlavně pro diváka to bude super. Uvidí dvojzápas, to nemá obdoby. Nepamatuji si, že by týmy hrály před sebou,“pochvaluje si kouč ženské reprezentace Zdeněk Pommer.

Oba národní týmy ale budou Golden European ligue, jak se nová soutěž jmenuje, hrát v jiném rozpoložení. Pro muže to bude vrchol nadcházející sezony, navíc Česká republika bude pořádat finálový turnaj a reprezentace s jistotou účasti vzhlíží k úspěchu.

Ženy chystají vánoční soustředění

Pro ženy bude soutěž hlavně přípravou pro kvalifikaci na evropský šampionát. Ta se poprvé nebude hrát turnajově, ale se Švédskem, Estonskem a Finskem se český tým utká ve třech dvojutkáních vždy doma a venku.

První dva soupeři čekají českou reprezentaci v srpnu. S Finskem se netradičně utká začátkem ledna. „Je to zvláštní systém, ale budeme se muset přizpůsobit a vymyslet třeba vánoční přípravu. Budeme si dělat kapra a dáme si dárky 24. prosince v tělocvičně,“ žertuje Zdeněk Pommer.

Příliš do smíchu mu ale není. V lednu budou soutěže v celé Evropě směřovat k vyřazovacím fázím a klubům se tak nebude chtít hráčky uvolňovat. Přesto ale doufá, že národní tým nebude příští rok mezi evropskou elitou chybět.