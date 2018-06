Jsme zklamáni, protože jsme prohráli důležitý zápas, říká trenér volejbalistů po prohraném finále

„V tento moment jsme samozřejmě zklamáni, protože jsme prohráli ten důležitý zápas. Celkově to musím hodnotit pozitivně, protože jsme postoupili do finále, porazili jsme silný tým,“ řekl Radiožurnálu reprezentační trenér Michal Nekola.

Oním silným týmem, o kterém mluví, bylo v semifinále Turecko. Jenže v celé Evropské lize to byl teprve druhý vítězný duel českého týmu z celkových osmi zápasů

„Celá tahle perioda reprezentace byla vlastně o dvou zápasech, protože zápasy ve skupině jsme měli ‚na rozehrání‘, protože jsme měli jistý postup do Final Four. Takže naše soustředěnost byla na zápas s Tureckem a případně ve finále. Bohužel jsme ten druhý zápas nezvládli. Doufám, že za týden, co máme, se zlepšíme a odvedeme minimálně tak dobrý sport jako proti Turecku,“ vyhlíží další turnaj universál Michal Finger.

Díky druhému místu v Evropské lize si totiž Češi zajistili postup do kvalifikace o účast v nadcházejícím ročníku Ligy národů, tedy soutěže, která nahradila Světovou ligu. Mezi šesticí týmů, které o postup budou bojovat je i finálový přemožitel českého celku, Estonsko

„To samé jsou i Portugalci, kteří nás dvakrát porazili ve skupině. Takže máme všem co vracet. Ale nabrali jsme spoustu zkušeností, ten tým se obměňuje a potřebuje hrát tyhle zápasy,“ dodal Nekola.

I když je pro tým Michala Nekoly procházející generační obměnou vrcholem až evropský šampionát v příštím roce, vidina zahrát si Ligu národů je lákavá. V Portu se bude hrát od 20. června a druhé místo tentokrát stačit nebude. Ze šestice Česko, Estonsko, Portugalsko, Chile, Kuba a Kazachstán si postup zajistí pouze vítěz.