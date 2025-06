Volejbalisté zakončili v Kutné Hoře základní část Evropské ligy porážkou s Portugalci 1:3

Coby pořadatel měli Češi účast ve Final Four jistou. Po šesti zápasech a třech turnajích v Severní Makedonii, Černé Hoře a kutnohorské hale Klimeška mají bilanci tří výher a tří porážek. Základní část skončí v neděli večer.

Ve čtvrtek 19. června svěřenci Jiřího Nováka vydřeli vítězství 3:2 nad Rumunskem. Teď ale narazili na lepšího soupeře, skvěle dirigovaného nahrávačem Brunem Diasem, jenž převzal cenu pro muže zápasu. K výhře přispěl i čtyřmi esy, celkem jich Portugalci dali domácímu týmu devět.

Problémy se servisem

Naopak českým hráčům se dnes servis nedařil. Trenér Novák zkoušel i mladší hráče a v závěru už byl v jeho sestavě v podstatě jediný útočník, smečař Lukáš Vašina. Zastavil se na 22 bodech.

„Zápas byl ovlivněný vstupem do utkání, co se týká emoční stránky. Příležitost dostali další hráči a jejich emoční projev byl nedostatečný,“ uvedl v tiskové zprávě českého svazu kouč Novák.

V zápase Zlaté evropské ligy podlehli čeští volejbalisté Portugalsku 1:3.



Více https://t.co/K4BcnC6dr8 pic.twitter.com/AUfGUeLnjv — ČT sport (@sportCT) June 21, 2025

„Celý zápas jsme se trochu trápili s útokem po obraně, kdy právě ta emoční energie, která přijde, když ubráníte těžký balón a pak z toho uděláte bod, tak vás zvedne. A ta nám nepřišla. Myslím si, že kdybychom se emočně dostali výš, bylo by to jiné,“ pokračoval. „Dnešek nebyl náš den. Portugalci to vycítili, byli houževnatější, složili víc balónů a zaslouženě vyhráli,“ řekl smečař Martin Licek.

Po bojích o medaile ve Zlaté Evropské lize čekají volejbalisty v létě dvě utkání kvalifikace o postup na Euro 2026 a jako vrchol zářijové mistrovství světa na Filipínách.

Novák před dalšími zápasy poukázal na to, že jeho tým na všech třech uplynulých miniturnajích pokaždé na vítězství navázal porážkou. „Možná je na uváženou, jestli se dostatečně rveme s tím, že jsme trošku unavení. Tak to bude ve Final Four i na mistrovství světa, takže si s chlapci promluvíme, jestli není třeba dělat něco jinak,“ prohlásil Novák.