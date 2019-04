Baráž přerušil soud, hráči SK Volejbal Brno mají zakázáno nastoupit k dalším zápasům

Městský soud v Brně o tom rozhodl na základě žaloby, kterou podal prostřednictvím právního zástupce Volejbalový klub Benátky nad Jizerou, tedy soupeř Brna v baráži.

„Naším zájmem je primárně to, aby se baráž odehrála regulérně a férově. S ohledem na tyto skutečnosti jsme byli nuceni se obrátit na soud, který se s našimi argumenty plně ztotožnil a vydal předběžné opatření. Tím Brnu zakázal nastupovat do utkání baráže až do konečného rozhodnutí soud,“ potvrdil Radiožurnálu právník Jakub Celerýn.

Podle zástupců středočeského klubu je totiž SK Volejbal Brno majetkově a personálně propojen s jiným brněnským klubem Volejbal Brno, který celou sezonu hrál extraligu. Pravdou sice je, že za oba týmy nastupovalo během souteěže 11 stejných hráčů, ale to jsou volejbalisté, kterým nebylo ještě 23 let, a tak ve dvou rozdílných soutěžích mohli podle pravidel za oba kluby nastupovat.

Oba kluby sice hrají na stejném místě i pod stejným trenérem, ale před startem baráže Legislativní komise Volejbalového svazu neshledala v účasti SK Volejbal Brno v baráži žádný problém.

Zástupci brněnského týmu se proti předběžnému opatření odvolali.

„My jsme k městskému soudu podali návrh na zrušení toho rozhodnutí autoremedurou. To zákon umožňuje. Je to netradiční, ale ano. Pokud by mu nebylo vyhověno, potom tedy odvolání proti tomuto rozhodnutí a současně s tím bychom podali návrh na usnesení, kterým by byla účinnost tohoto rozhodnutí,“ říká manažer týmu Jaroslav Mišinger.

Problém je v tom, že třetí zápas baráže, ve které zatím vede Brno 2:0 na zápasy, má začít v sobotu v 17.00 a není příliš pravděpodobné, že do té doby soud rozhodne

„Máme dvě možnosti. První je, že nastoupíme a porušíme úřední rozhodnutí. To by samozřejmě z určitého výkladu mohl být trestný čin. Pak je druhé řešení, že nenastoupíme, což v tuto chvíli znamená kontumaci jednou, kontumaci podruhé a jestli se nemýlím, druhá kontumace v dané věci znamená vyřazení týmu ze soutěže,“ říká manažer brněnského týmu Mišinger.