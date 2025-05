Takhle se finále nehraje, mrzí výkon Karlovarska kapitána Pfeffera. O titulu rozhodne páté utkání

Volejbalisté Karlovarska měli druhou šanci rozhodnout o svém titulu v extralize. Jenže za stavu 2:1 na zápasy utrpěli drtivou porážku na svém hřišti se Lvy Praha. V žádném ze tří setů nedali víc než dvacet bodů a o titul si rázně řekli Pražané. Karlovy Vary 10:15 3. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volejbalisté Karlovarska po prohře čtvrtém zápas finále volejbalové extraligy | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Předně se musím omluvit všem fanouškům za dnešní výkon. Takhle se finále nehraje,“ vyčítal si drtivou porážku ve čtvrtém finále kapitán domácího Karlovarska Daniel Pfeffer.

Lvi soupeře jednoduše skoro nepustili do hry a stejně jako v předchozím zápase, kdy mělo Karlovarsko šanci získat titul, neprohráli ani set.

„Vyšel nám servis, hráli jsme chytře, dohrávali jsme koncovky. Konečně to byl zápas, kdy jsme tlačili. Sešlo se nám to, že každý z týmu pomohl a myslím, že jsme v tom dohrávání měli i trošku víc štěstí, doufejme, že jsme si ho nevybrali,“ raduje se libero Milan Moník, jak se v průběhu finálové série proměnila hra Pražanů.

Sety v poměru dvakrát 25:16 a 25:20 ale svědčí spíš o jasné převaze než štěstí. Třetí a čtvrtý zápas Lvi jasné ovládli a podle současného vývoje by si suverénní tým základní části měl dojít pro jednoduchou výhru i v rozhodujícím zápase. To ale odmítá kapitán Jakub Janouch.



„Tak to pozor, to zase ne. My se musíme vrátit zpátky na zem. S pokorou k soupeři, máme za sebou dva zápasy, které jsme vyhráli, ale to nic neznamená. Teď se prostě hraje superfinále, hraje se all-in, jak máme napsané na našich profilech na sociálních sítích. Šance jsou pořád padesát na padesát, takže my musíme nastoupit tak, jak jsme nastoupili, a nejlépe držet otěže v našich rukou,“ neskládá zbraně Janouch.

Poslední duel finále, který rozhodne buď o čtvrtém titulu Karlovarska, nebo druhém pro Lvy, se bude hrát v neděli v pražské hale na Podvinném mlýně.