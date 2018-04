Mistři po čtyřech letech existence. Karlovarsko ovládlo volejbalovou extraligu

Tahounem Západočechů byl i dnes univerzál Filip Rejlek, předsezonní posila, která se do Čech vrátila loni po dvanácti letech v zahraničí.

Kladno zopakovalo stříbrnou příčku z minulé sezony, Karlovarsku podlehlo i potřetí ve finálové sérii po pětisetové bitvě. Pátou sadu vyhráli dnes hosté 15:12. V bojích o titul Kladnu výrazně chyběl zraněný univerzál David Konečný, jenž odstoupil v prvním finále. I dnes byl jen na lavičce.

Jeho spoluhráči ale v první sadě lépe podávali a nechybovali. Odskočili do vedení 8:3 a náskok si udrželi až do konce sady. Po výměně stran se svěřenci karlovarského kouče Jiřího Nováka výrazně zlepšili. Domácí měli problém s příjmem a nepřesně útočili. Úderná síla hostů Rejlek - Zmrhal zajistila náskok, jenž do konce sady narostl na pět bodů.

Třetí set se zlomil za stavu 11:11. Kladenští hráli s větším odhodláním a Karlovarsko znovu chybovalo na podání. Závěr málem ještě zdramatizoval Rejlek, který svým servisem snížil na 21:23, ale pak dal aut a byl zablokován.

Čtvrté dějství bylo dlouho vyrovnané, lépe ho však zvládli Západočeši a v tie-breaku se naposledy střídaly strany při jejich vedení 8:5. Dalším trhákem se výrazně historické chvíli pro karlovarský klub přiblížili a nakonec si ji už dnes prožili. Kladno ještě protestovalo při poslední výměně, neboť hostující blok se při útoku Hýského dotknul sítě.

Rejlek završil extraligovou sezonu 24 body, v předchozích dvou finálových zápasech se dostal přes třicet (33 a 38). Sekundovali mu smečaři Zmrhal s Hudečkem, blokaři Treial, jenž se dnes blýskl 18 body, se Širokým a Prešinským, nahrávač Ropret a libero Pfeffer.

Finále play off volejbalové extraligy mužů - 3. zápas:

Kladno - Karlovarsko 2:3 (21, -20, 22, -20, -12)

Rozhodčí: Rychlík, Činátl. Čas: 137 min. Konečný stav série: 0:3.

Sestavy a body:

Kladno: Sobotka 8, West 7, Bouza 6, Zajíček 13, Šulista 17, Hýský 23, libero Moník - Trojan 1, Blažek. Trenér: Fortuník.

Karlovarsko: Hudeček 8, Treial 18, Rejlek 24, Zmrhal 16, Široký 5, Ropret 2, libero Pfeffer - M. Kriško, Prešinský. Trenér: Novák.

Konečné pořadí extraligy 2017/18:

1. Karlovarsko, 2. Kladno, 3. Liberec, 4. České Budějovice, 5. Brno, 6. Příbram, 7. Ostrava, 8. Ústí n.L., 9. ČZU Praha, 10. Zlín, 11. Benátky n.J., 12. Odolena Voda (udržela se po baráži s týmem Beskydy).