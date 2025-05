Občas jsme potřebovali kliku, nebere sezonu jako neúspěšnou libero volejbalistů Jihostroje Kovařík

Prohra v semifinále definitivně uzavřela Českým Budějovicím v extralize volejbalistů cestu za obhajobou mistrovského titulu. Bronz, který Jihočeši získali, nemohl zastínit nezdary z celé sezony. Nejviditelnější byly v Lize mistrů, ve které český zástupce nezískal ani jeden set. České Budějovice 13:19 2. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radující se volejbalisté Jihostroje České Budějovice | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Liga mistrů je soutěží pro nejlepší evropské kluby, ten český na konkurenci vůbec nestačil. „Je to se všechno se vším. Když člověk prohrává, tak je těžké udržet tu morální stránku. Samozřejmě i ta zranění, když se vyhrává, tak nic nebolí. My bohužel prohráváme, takže se to táhne fyzicky i psychicky,“ myslí si blokař s reprezentačními parametry Oliver Sedláček.

Poslechněte si, jak ve volejbalovém Jihostroji České Budějovice hodnotí sezonu, ve které obhajovali extraligový titul

Přesně ví, o čem je řeč, sérii o bronz nedohrál, píchlo ho v lýtkovém svalu a bylo po sezoně. Ta byla z jihočeského pohledu neúspěšná. Trenér Zdeněk Šmejkal hodnotí nepříliš povedený ročník uvážlivě. Dobře ví, že Jihostroj měl vyšší ambice.

„Přemýšlím o tom v podstatě pořád. Bohužel jsme si ten postup do finále, už vzhledem k tomu, jak jsme se celý rok potýkali s nějakou konstantní výkonností, nezasloužili,“ řekl kouč k extraligovému působení.

Ani v jedné ze tří soutěží České Budějovice nesplnili, co si před startem sezony naplánovali. Podle libera Michaela Kovaříka bylo nevýhodné vstupovat do vyřazovacích bojů ze čtvrté pozice po základní části. Zatímco loni Jihostroj tuto situaci ustál, letos vypadl z boje o titul v semifinále.

„Sezona byla hodně těžká. Vstupovali jsme do play-off ze stejné příčky jako minulý rok, bohužel jsme narazili na Karlovarsko,“ srovnává letošní působení s mistrovským tažením z minulé sezony.

To bylo hlavně v útoku razantnější. Přesto si Kovařík nemyslí, že by v průběhu volejbalové sezony, tedy v zápasech Ligy mistrů, českého poháru a extraligy, Jihočeši selhali.

„Neřekl bych, že ta sezona byla úplně špatná. Měli jsme krásné zápasy, hráli jsme výborně. Občas jsme potřebovali kliku, což byl i náš talisman, ale bohužel,“ nevidí působení v uplynulém ročníku jako neúspěšné Kovařík.

Talisman, který připravil masér Filip Hoch, ale letos Jihostroji sezonu nezachránil. českobudějovičtí tak zakončili sezonu s extraligovým bronzem, semifinálovou účastí v českém poháru a nepříliš povedeným představením v základní skupině Ligy mistrů.