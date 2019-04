Startují semifinále volejbalistů i volejbalistek, liberecký klub má zástupce v obou kategoriích

Právě série mezi Libercem a Kladnem na sebe poutá velkou pozornost. V semifinále se spolu oba celky utkaly už v minulých dvou letech a pokaždé postoupilo Kladno.

„Dvakrát jsme s nimi prohráli v semifinále, letos chceme postoupit do finále a uděláme pro to všechno. Opět si myslím, že to bude v téhle sérii o tom, kdo bude důslednější, pečlivější a agresivnější,“ myslí si trenér Dukly Liberec Michal Nekola.

Liberec sice skončil v základní části výš než Kladno, ale vzájemná utkání dopadla lépe pro Středočechy. Ti si sami příliš nedokážou vysvětlit, proč se jim proti Dukle v posledních letech tak daří.

„Nedovedu říct, proč se nám proti Liberci hraje líp. Umíme s nimi prostě hrát. Umíme s nimi hrát lépe než třeba teď s Brnem,“ říká kladenský smečař Tomáš Hýský a připomíná vyrovnanou čtvrtfinálovou pětizápasovou sérii s Brnem, která Kladno stála sice hodně sil, ale zároveň se v ní Středočeši velmi dobře rozehráli.

Olymp proti Šelmám

To samé platí třeba i pro volejbalistky pražského Olympu, které až v pátém zápase udolaly brněnské Šelmy a teď nastoupí proti lídrovi základní části Olomouci.

„Myslím, že je pro nás i docela plus, že jsme odehrály tak kvalitní zápasy ve čtvrtfinále. Jsme teď docela rozjeté, tak uvidíme, jak to bude na Olomouc platit,“ přemýšlí blokařka Pražanek Barbora Puchartová.

Duel Olomouc - Olymp začne v 18.00 stejně jako souboj mezi muži Českých Budějovic a Ostravy.