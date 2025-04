Musíme zachovat agresivitu, hecuje nahrávač Lvů Janouch po snížení finálové ztráty na Karlovarsko

Volejbalisté Karlovarska promarnili možnost ukončit finálovou sérii a v hale pražských Lvů prohráli třetí finále 0:3 na sety. Favorizovaný celek z Prahy tak snížil stav série na 1:2 a na půdě soupeře bude v pátek bojovat o její srovnání. Praha 19:09 30. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Janouch, nahrávač volejbalových Lvů Praha, slaví bod ve třetím zápase finálového sérei play-off extraligy proti Karlovarsku | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Domácí fanoušci oslavovali první výhru svého týmu ve finálové sérii a to nejjednoznačnější. Dokonce v průběhu sezony se až do třetího finále nestalo, že by jeden z týmů ve vzájemných zápasech neuhrál ani set.

A to přitom mělo Karlovarsko v úvodní sadě dva setboly. Jenže pak přišli čtyři body v řadě domácích a tahle koncovka jako by nasměrovala celý zápas na stranu Lvů Praha.

„Nemyslím si, těch koncovek v téhle sérii už bylo hodně. Jednoduše jsme si kákli někteří hráči a oni tlačili hodně na servisu a dneska jsem neviděl moc cestu, jak nad Prahou vyhrát,“ zhodnotil zápas blokař Karlovarska Petr Špulák.

Nálada, jakou měl po utkání, byla na něm i dalších hráčích hostujícího týmu patrná celý zápas. Byl to ostrý kontrast s tím, jak se prezentovali na palubovce Lvi.

„Dnes jsme si hru obecně užívali. Nebyly tu žádné takové přísné profesorské ksichty, bylo to víc s radostí. I když se něco nepodařilo, tak jsme hráli jako tým, líbilo se mi to. Vypovídá o tom i první set, kdy jsme natáhli v koncovce šňůru čtyř bodů. Dnes jsme si to fakt užívali, snad takhle budeme pokračovat,“ přeje si smečař Pražanů Jakub Ihnát před pokračováním série.

Lvům by mohl pomoci i fakt, že Karlovarsko přehráli jasně 3:0. „Je jedno, kolik to je na sety, důležitá je výhra. To, že je za tři sety, je cenné, ale úplně bych to nepřeceňoval. Síly budou rozložené zase padesát na padesát. Musíme zachovat agresivitu a hlavně se soustředit,“ upozorňuje nahrávač Lvů Jakub Janouch.

A uvědomují si to i v týmu z Karlových Varů, že nesmí myslet na to, že promarnili možnost ukončit finále už po třech zápasech.

„Tajně jsme doufali, že bychom to tady mohli ukončit. Ale asi se nemůžeme se divit, že to bude na víc zápasů než na tři. Je to zase 2:1 a jde se dál,“ říká asistent trenéra Karlovarska Jakub Salón. Čtvrtým zápasem série pokračuje v pátek v Karlových Varech.