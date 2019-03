Soutěž plná překvapení. Volejbalová extraliga je před play-off nejvyrovnanější za poslední roky

Tak vyrovnanou volejbalovou extraligu jako letos nepamatují ani vyhlášení pamětníci. „Opravdu je to překvapení. Nebylo to ani v dobách, kdy jsem hrál. A je to potěšení, hlavně pro diváky,“ vypráví Radiožurnálu trenér volejbalistů Kladna Milan Fortuník.

„Vždycky je nějaký zádrhel. Relativně slabší týmy v sezoně potrápily nebo porazily týmy silnější a výš postavené. Všechny série, jak čtvrtfinále, tak ty v předkole, budou hodně zajímavé,“ předpovídá.

V minulosti prošel minimálně jeden z týmů základní částí naprosto hladce a první čtyřka měla obrovský bodový náskok před zbytkem ligy.

Letos není o překvapivé výsledky nouze. Obhájce titulu Karlovarsko jde dokonce do vyřazovacích bojů až z pátého místa.

„Začali jsme výborně, měli jsme osm vítězství v řadě. Ale pak přišla Liga mistrů a zacvičila s naší psychickou pohodou. Proto jsme na místě, na kterém jsme,“ vysvětluje Filip Rejlek z Karlovarska.

„Nicméně teď začíná play-off, na které jsme se těšili. Všechno bych hodil za hlavu, pozitivní i negativní věci,“ burcuje zkušený univerzál úřadujících mistrů.

I přes to, že se Západočechům až tolik nedařilo v základní části, budou patřit v play-off k favoritům společně s Kladnem, Českými Budějovicemi a Libercem. O překvapení se budou snažit hlavně výtečně hrající Ostrava a Příbram.

Série na tři vítězné zápasy

Oba tyto celky mají na svém kontě hned několik skalpů loňských semifinalistů. Předvádí týmový bojovný výkon, ale pro vyřazovací fázi nemají ve svém středu takové osobnosti, jakou je třeba liberecký Jan Štokr.

„U každého bude záležet, jak naladí momentální formu a jak na tom budou tahouni mančaftu. Když Jan Štokr v Liberci chytne svůj den, je schopný porazit kohokoli. U nás to platí taky, i když máme výhodu, že máme 13 lidí a když kdokoli přijde, umí pomoct. Budou rozhodovat detaily,“ tuší libero Českých Budějovic Martin Kryštof.

Rozhodovat může i další drobnost - jak se jednotlivé celky vyrovnají s novinkou play-off, hrát se totiž bude nově na tři vítězná utkání.

„Nevím, jestli je to ideál. Když se hrálo na 4 zápasy, každý polemizoval, jestli to není moc. Teď se polemizuje nad tím, jestli tři zápasy nejsou málo. Myslím, že je to dobře. V jiných zemích stahují finále na jeden zápas, za mě jsou tři zápasy výborné,“ je přesvědčen Martin Kryštof.

Play-off volejbalové extraligy začne zápasy předkola už v úterý 12. března.