„Je to tady super. Zrovna jsme byli na pláži, třicet stupňů, každý den bez mráčku kromě dvou dnů, kdy tu pršelo,“ popisuje pro Radiožurnál z jihu Itálie Jan Hadrava.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jako fotbalová Barcelona. Volejbalista Hadrava si pochvaluje přestup do italské Civitanovy

Nadšený ale není jen z tamního počasí. Civitanova platí za jednu z nejlepších organizací světového volejbalu. Je to něco podobného, jako kdyby fotbalista přestoupil do Barcelony, a tomu taky odpovídá zázemí klubu.

„Věděl jsem, že servis a všechno zázemí tu bude super, ale i tak je člověk překvapen, čím disponují a jak je o hráče postaráno. Lékařská prohlídka na začátku trvala čtyři hodiny včetně kondiční části, zátěžového testu, fyzioterapeut si mě prohlédl, vyšetřili mě ultrazvukem, který máme přímo v hale vlastní,“ vypráví Hadrava.

Díky spojení veřejného a soukromého sektoru se v Ostravě do tří let dočkají haly na míčové sporty Číst článek

Po zdravotní prohlídce se Hadrava zapojil do tréninku a kondiční přípravy týmu a seznámil se i s největšími hvězdami včetně Kubánce Osmanyho Juantroreny, který je pro Civitanovu něco jako Lionel Messi pro fotbalovou Barcelonu.

„Má hvězdné móresy, ale se mnou normálně funguje, bavili jsme se a se všemi z týmu je v pohodě,“ říká český volejbalista.

Jenže v tom bavení se může být pro Jana Hadravu problém. Příliš mu totiž nepomůže, že kromě angličtiny se domluví i španělsky, francouzsky nebo polsky.

„Právě že vůbec. Celá Itálie je vyhlášená tím, že u hráčů i trenérů je prvním jazykem italština. Ale rozumím víceméně všemu, horší to je s mluvením, ale lepší se to. Uvidíme, co bude postupem času,“ vyhlíží budoucnost ve slavném klubu Jan Hadrava.