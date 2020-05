Vojbalový univerzál Hadrava odchází do jednoho z nejlepších klubů světa. Zahraje si za Civitanovu

Přestup osmadvacetiletého reprezentanta do jednoho z nejlepších celků světa lze považovat za velkou „bombu“. „A doufám, že i herně to bude velká bomba,“ věří Hadrava. Do Itálie odchází po čtyřletém působení v polském Olsztynu.

„Je pro mě velkou ctí a příležitostí měřit se s nejlepšími v italské lize. Zvláště, když mám šanci to dělat v jednom z nejlepších klubů světa, ne-li v současnosti absolutně nejlepším. Už se téhle výzvy a zkušenosti nemůžu dočkat,“ uvedl český volejbalista.

Nejlepším českým volejbalistům brzdí kariéru reprezentace. Vadí jim termíny, shodují se Číst článek

Naplnila se tak jeho dlouholetá touha hrát v Itálii. Přitom na svého italského manažera netlačil, že má hledat angažmá jen na Apeninském poloostrově. „Vyloženě ne. Chtěl jsem zůstat v Polsku,“ řekl Hadrava. Nabídky měl ale i z Ruska a Turecka.

Před třemi týdny mu pípla zpráva, v které stálo, že o něj stojí Civitanova. „Psal jsem manažerovi, jestli to je pro mě, jestli se nepřeklepl. A on napsal, že to je samozřejmě pro mě,“ vyprávěl Hadrava. Vzal si chvilku na rozmyšlenou a v pondělí smlouvu podepsal. „Kdybych tu šanci nevyužil, tak bych si to vyčítal do konce života,“ dodal osmadvacetiletý hráč.

Na postu univerzála bude o místo na palubovce bojovat s Kamilem Rychlickým z Lucemburska. „Kdo bude líp trénovat a hrát, bude hrát. Takhle mi to manažer řekl a doufám, že to tak bude. Mám životní šanci se ukázat,“ doufá Hadrava.

Italská nejvyšší soutěž je považována za nejlepší na světě. Pro Hadravu by přestup měl znamenat i lepší podmínky. „Vzhledem k současné situaci s koronavirem je to smlouva hodně solidní, srovnatelná s Polskem. Jdu do Itálie poprvé, nemám tam ještě takové jméno. Jdu se ukázat,“ prohlásil a doplnil, že vylepšení podmínek smlouvy bude záviset na jeho výkonech: „Když to půjde dobře, tak nárůst může být dramatický.“

V Česku hrál naposledy v liberecké Dukle. Jeho první zahraniční štací bylo od roku 2014 francouzské Nantes, odkud v roce 2016 přešel do Olsztynu.

Možná kvůli nástupu do elitního klubu nestihne červnové reprezentační soustředění. Jinak je ale připraven za národní tým hrát dál a těší se na spolupráci s novým koučem Jiřím Novákem. „Bude to nová zkušenost a doufám, že to ukážeme příští rok v Evropské lize a hlavně doma na mistrovství Evropy,“ dodal Hadrava.