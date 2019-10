Český volejbal oslavuje návrat Krále. Jeden z nejlepších blokařů je zpět v extralize

V roce 2006, jako teprve třetí český volejbalista vyhrál s italským Trevisem Ligu mistrů. Úspěchy sbíral na klubové úrovni i v italské Padově a Veroně. Své umění ale prokazoval i v řeckém Iraklisu, tureckém Halkbanku a francouzských klubech z Buauvais a Cannes.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Volejbalista Král se rozpovídal o návratu do extraligy. Co ho zaujalo si poslechněte v příspěvku

Bilancování však před návratem domů žádné nepřišlo. Teď se blokař Král vrátil do české extraligy a hned vítězně. „Rozhodl už pokročilý věk. Blíží se konec kariéry, rodina, všechno možné. Já jsem nikdy neměl ambice zůstavat v zahraničí nastálo a těšil jsem se domů,“ vysvětlil pro Radiožurnál osmatřicetiletý Král.

„Prostě to přišlo. Já už jsem to tak bral rok od roku a teď konečně přišel návrat domů, takže žádné velké bilancování nebylo,“ vysvětluje hráč, který v české extralize končil po zisku titulu s Odolena Vodou.

Čínská olympijská vítězka ve volejbale dostala čtyřletý distanc. Loni byla pozitivně testována na EPO Číst článek

Teď si ale vybral za své nové působiště tým pražských Lvů a to přesto, že nabídek na smlouvu měl celou řadu. Líbilo se mu jednání vedení klubu i to, že pracuje s mladými hráči, kterým může předávat své zkušenosti a hned po prvním kole si své rozhodnutí pochvaloval.

„Opravdu se potvrzuje to, co jsem čekal i před sezonou. Tady jsou mladí kluci a jsou draví a to se mi hrozně líbí. Mě už to taky trochu strhlo,“ řekl po překvapivé výhře 3:2 na hřišti Kladna.

Král je je v týmu Lvů jasně nejstarším hráčem, ale v extralize bude potkávat své vrstevníky, s kterými už před lety nastupoval v reprezentaci. „Je jich dost, ale jen se potvrzuje, že ta doba odchodu do důchodu se prodlužuje, protože jde pořád hrát. Jde hrát pořád dobře i do pokročilejšího věku,“ dodal.

A tak může Jiří Král v extralize ještě nějaký ten rok ukazovat, proč patřil svého času mezi nejlepší blokaře v Evropě.