České juniorské volejbalisty čeká finále mistrovství Evropy. ‚Pro zlato uděláme všechno,‘ říká jejich kouč

Vyhráli mistrovství Evropy do 18 let, ve stejné kategorii byli sedmí na světa a za úspěchem jdou i mezi juniory. Čeští volejbalisté nastoupí ve finále evropského šampionátu do 20 let proti Rusku v neděli večer. Haag 16:21 22. července 2018

„Je to družstvo Jirky Zacha, který s ním začal pracovat. Nastolili jsme systém, protože nemáme na rozdíl od soupeřů centrální přípravu, kdy se snažíme s družstvy odpracovat sto dní v roce. Jsme rádi, že je to úspěšné a že jsme se dostali až sem do Haagu,“ říká trenér Jan Svoboda, který tým převzal po Jiřím Zachovi.

Juniorští volejbalisté budou hrát v Haagu o titul mistrů Evropy proti Rusům

Někomu se může zdát sto dní společné přípravy v roce až příliš, ale v Rusku, Nizozemsku, Belgii, Francii a dalších vyspělých volejbalových zemích jsou spolu hráči mládežnické kategorii po celý rok a trénují spolu více než 300 dní v roce. Češi musí věnovat reprezentaci hlavně dny prázdnin.

„Máme za sebou čtyři roky těžké dřiny, obětované prázdniny, které jsme strávili v tělocvičně, místo toho abychom jeli k moři a váleli se u bazénu,“ povídá s trochou nadsázky blokař Josef Polák.

Ten už patří mezi hráče, kteří pravidelně nastupují v seniorské extralize. A po sezóně přibydou další. Šotola, Piskáček, Svoboda, Vašina, Horák a další jména by měla táhnout v budoucnu i seniorskou reprezentaci.

Právě oni totiž vybojovali pro český volejbal doposud nejvíce úspěchů v mládežnických kategoriích a nyní stojí před dalším. Cíl už sice na evropském šampionátu splnili, postup do finále totiž znamená zároveň zajištěnou účast na mistrovství světa, ale motivaci mají i pro samotný boj o zlato.

„Motivace je to obrovská. My už jsme si svůj cíl splnili, ale když se hraje finále, tak už to nemůže ubrat na síle. Teď už nám zbývá jenom jeden stupínek k tomu, abychom získali zlato i o kategorii výš, takže pro to uděláme všechno,“ slibuje trenér Svoboda.

Ruský celek bude mít jasnou výškovou převahu, na straně Čechů jsou ale zkušenosti s vítězným finálovým zápasem.

„Rusové mají zkušenosti z loňska, máme spolu odehraných hodně přátelských utkání, což je jedna z věcí, kterou bychom mohli využít,“ věří nahrávač Ondřej Piskáček. Zápas Česko - Rusko o titul mistrů Evropy začne v 18 hodin.