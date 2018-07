Čeští juniorští volejbalisté jsou příslibem do budoucna. ‚Věřím, že se dostaneme i pod olympijské kruhy.'

Čeští volejbalisté mají stříbrné medaile z juniorského mistrovství Evropy a současný výběr do 20 let patří ve své kategorii i k nejlepším na světě. Vždyť v minulých letech získal medaile v kategoriích do 19, respektive 18 let. Až tahle generace doroste do seniorského věku, mohla by český volejbal poprvé v historii dostat na olympijské hry.

Haag 15:43 23. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít