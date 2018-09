Místo univerzála nahrávač. Neobvyklé střídání volejbalistům Kladna na úvod extraligy nepomohlo

„Že jsme prohráli 1:3 doma, to by se nemělo stávat, ale na druhou stranu jsme to nezabalili a byli jsme schopní vrátit se do zápasu. Oceňuju, že jsme nehodili flintu do žita,“ potěšilo kapitána Kladna Tomáše Hýského po porážce od Českých Budějovic.

Na obou celcích byla vidět nerozehranost daná úvodem soutěže. Jihostroj ale přeci jen méně chyboval, vyhrál úvodní sadu v těsné koncovce a v té druhé rychle kladenským odskočil.

Trenér Fortuník chtěl zastavit nápor soupeře a tak se odhodlal k zajímavému střídání. Místo univerzála, nejúdernějšího hráče moderního volejbalu, poslal na hřiště k Filipu Habrovi druhého nahrávače Jan Hrdého.

„Filip Habr hrával ‚účko‘ (univerzála, pozn. red) a my jsme už v přípravě zkoušeli, že tam dáme druhého nahrávače a on v tu chvíli třikrát smečuje,“ vysvětluje svůj neobvyklý tah Milan Fortuník.

„Tým byl v tu chvíli v takovém průšvihu, Budějovice vedly asi o 10 bodů, v tu chvíli už je jedno, po čem sáhneš, šlo o to zastavit je a zkusit se vrátit do zápasu. Něco se udělat muselo,“ říká trenér Kladna.

Kladno sice snížilo náskok, ale soupeře nezaskočilo a není se co divit. Filip Habr totiž dlouhá léta působil právě na jihu Čech a zkušení borci Jihostroje si ho velmi dobře pamatují

„Nepřekvapilo mě to, protože on je hrozně lačný útočník a útočí velice dobře. Jednou v play-off jsme ho zkoušeli i na post univerzála, takže když má člověk takového hráče na hřišti, proč to nevyzkoušet,“ přemýšlel kapitán Českých Budějovic Radek Mach.

Jeho tým vyhrál a Kladno má před sebou dost práce. Pokud nebude chtít trenér Fortuník zkoušet další experimenty, musí Středočeši zlepšit hru ve všech herních činnostech.