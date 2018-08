Po rychlém nástupu útlum. ‚Švédky nás přejely,‘ uznávají volejbalistky po kvalifikační porážce

„Jeden set zápas nedělá, ale my jsme měli vyhrát druhý set, ve kterém jsme vedli a bohužel jsme nedůsledně nedohráli koncovku. Švédky byly postupně agresivnější a my jsme tam dost ubrali,“ litoval pro Radiožurnál porážky českých volejbalistek se Švédskem 2:3 trenér Zdeněk Pommer.

České volejbalistky začaly kvalifikaci na mistrovství Evropy překvapivou prohrou 2:3 se Švédskem Číst článek

V úvodu utkání evropské kvalifikace to přitom vypadalo, že český tým s přehledem zvládne roli favorita. Před výbornou kulisou vyhrál první sadu a ve druhé vedl 21:16, pak ale přišla série osmi bodů soupeře a následně i vyrovnání na sety. Od té doby jako by Češky zapomněly na své volejbalové dovednosti.

„Když jsme ve druhém setu vedly a pak se to obrátilo, šlo od té doby všechno dolů. Jsme ženské, všechno je na psychologa. Tohle je zkrátka ženský volejbal, takhle to je,“ kroutí s hořkým úsměvem hlavou blokařka Kateřina Holásková.

Češky přitom následnou sadu vyhrály rozdílem deseti bodů, pak ale přišel další útlum, z kterého už se nedokázaly dostat. S každou následnou rozehrou se Švédky zlepšovaly, na druhou stranu české volejbalistky chybovaly v obraně, na servisu, v útoku hrály stále méně odvážně.

„Všechno se sešlo. My jsme přestaly riskovat a ony se hrozně rozčapaly a bojovaly. My jsme bojovaly taky, nevzdaly jsme to, ale přišly nešťastné chyby a Švédky nás přejely,“ vystihla koncovku zápasu smečařka Helena Havelková.

Teď ale musí národní tým rychle na porážku zapomenout. Už v sobotu ho čeká další souboj o postup na evropský šampionát, tentokrát ve Finsku.

Kvalifikace mistrovství Evropy volejbalistek v Jablonci nad Nisou:

Skupina E:

ČR - Švédsko 2:3 (19, -22, 15, -20, -7)

Rozhodčí: Skudnik (Slovin.), Vaško (SR). Čas: 114 min. Diváci: 1300.

Sestava a body ČR: Mlejnková 10, Strušková 6, Valková 2, Havelková 14, Holásková 12, Orvošová 16, libero Dostálová - libero Chevalierová, Purchartová 2, Kohoutová, Kossányiová 1, Šmídová, Kopáčová 3, Svobodová. Trenér: Pommer.

Nejvíce bodů Švédska: I. Haaková 27, A. Haaková 17, Lundvallová 10.

Tallinn: Estonsko - Finsko 2:3 (15, 20, -23, -20, -7).