Českým volejbalistům po prohře s Belgií olympiáda uniká. ‚Nechali jsme tam všechno,‘ lituje Moník

Čeští volejbalisté jsou prakticky ze hry o postup na olympijské hry do Tokia. V kvalifikačním turnaji v Berlíně měli v úterním zápase s Belgií čtyři mečboly, ale prohráli 2:3 po setech 25:21, 26:28, 20:25, 25:22 a 17:19 v tiebreaku. Ve skupině A mají na kontě jeden bod, dvě porážky a jen minimální naději na postup. Berlín 19:53 7. ledna 2020

Pokud v úterý večer porazí vicemistři Evropy Slovinci domácí Německo, které už ze skupiny prošlo, Češi o šanci na olympiádu definitivně přijdou. Pokud zvítězí Němci, budou hrát svěřenci trenéra Michala Nekoly ve středu od 17:30 se Slovinskem o postup do další fáze.

„Dnešní zápas byl o detailech. Nechali jsme tam všechno, bojovali jsme. Máme sice mladší tým a méně zkušeností, ale předvedli jsme, že do budoucna naše reprezentace stoupá. Bojovali jsme, ale bohužel to nestačilo,“ řekl Radiožurnálu Milan Moník.

„Panuje ve mě zklamání. Zvláště, když jsme v tie-breaku zabrali a Belgičanům to znepříjemnili. Myslím, že jsme ten zápas prohospodařili a rozhodl druhý set, když jsme neudrželi náskok. Bylo to hlavně naší vinou, že jsme jim vítězství věnovali,“ zhodnotil zápas Adam Zajíček.

Pohled trenéra

Podle trenéra Nekoly rozhodly zápas chyby, ale zároveň věří, že tým nasbíral důležité zkušenosti. „Měli jsme výborný vstup do utkání, ale pak se hra začala otáčet, protože Belgičani tlačili servisem a navíc výborně bránili. Pak jsme se sice vrátili do hry, ale bylo to jako na houpačce. Udělali jsme dvě hrubé chyby v koncovce a vymstilo se nám to. Na druhou stranu to jsou obrovské zkušenosti a věřím, že se nám to v budoucnu vrátí.“

Čeští reprezentanti v šestkovém volejbalu se pod pěti kruhy ukázali naposledy ještě ve federální éře, v roce 1980 v Moskvě.

Ve skupině B má dvě výhry Bulharsko, po jedné Francie a Srbsko a ze hry jsou Nizozemci. Do semifinále postoupí z každé skupiny dva celky a účast v Tokiu si zajistí pouze vítěz.