Na tyhle týmy nemáme, uznali volejbalisté Karlovarska. Klub na účasti v Lize mistrů prodělal

Volejbalisté Karlovarska prohráli v základní skupině Ligy mistrů všech 18 setů a bez bodu zůstali v tabulce poslední. Čtvrtý tým italské ligy z Modeny sice přijel na západ Čech bez hlavních hvězd, přesto zvítězil přesvědčivě 3:0. Karlovy Vary 8:24 28. února 2019

Ani tentokrát domácí prostředí a hlasivky více než dvou tisíc fanoušků v ochozech Karlovarsku nepomohly. Také ze svého posledního utkání v Lize mistrů odcházeli volejbalisté západočeského klubu po porážce 0:3 - šesté z šesti zápasů ve skupině.

„Byly tam dobré pasáže, ale bohužel je výsledek zase stejný. Ta kvalita je prostě jinde,“ posteskl si Filip Rejlek, jeden z nejzkušenějších hráčů Karlovarska.

„Prohrát pošesté 0:3 je těžké, ale je vidět krutá pravda, která nám ukazuje, že na tyhle týmy nemáme ani zdaleka,“ dodává trenér Jiří Novák.

Sportovně to brali i méně zkušenější volejbalisté, kteří nedokázali využít oslabené sestavy Modeny. „Řekli jsme si, že když Modena přijela bez největších hvězd, že bychom mohli něco urvat. Ale bylo vidět, že všechny tři týmy mají víc zkušeností a lepší hráče,“ uznal Lukáš Vašina.

Trénovat, trénovat, trénovat...

Italské velkokluby Civitanova, Modena i polský Kedzierzyn-Kožle karlovarským volejbalistům názorně ukázaly, jak se hraje světový šestkový volejbal.

„Co si z toho vzít? Trénovat, trénovat, trénovat. Učit se nové věci, být otevřený a hlavně pracovitý,“ doporučuje univerzál Filip Rejlek, který více než deset let působil před návratem do Česka v zahraničí.

Nejdůležitější ale podle něj bude, aby nabyté zkušenosti dokázali jeho mladší spoluhráči využít a třeba právě do Itálie se v budoucnu dostat.

„Že jsme nakonec neuhráli ani set, musím zhodnotit jako negativní vystoupení. Výsledkově je to problém, ale naše mužstvo je mladé a mohlo si to vyzkoušet. Proto se to dělá. Je to obrovsky prestižní soutěž a ukázali jsme, že jsme schopni ji absolvovat,“ říká předseda Karlovarska a bývalý reprezentant Jakub Novotný.

Jestli by ale klub přihlásil do Ligy mistrů znovu, to neví. Účast v soutěži totiž Karlovarsko stála přes dva miliony korun a na prémiích za výsledky se nevrátilo skoro nic.