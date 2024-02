Zlatý set jako penaltový rozstřel. Volejbalisty Lvů Praha čeká těžká odveta osmifinále Ligy mistrů

Aby postoupili volejbalisté Lvů Praha do čtvrtfinále Ligy mistrů, musí ve středečním odvetném zápase prvního kola play off porazit 3:0 nebo 3:1 Las Palmas a k tomu ještě vyhrát takzvaný zlatý set. Rozhodující zkrácenou sadu do patnácti bodů přirovnal argentinský trenér Lvů Juan Manuel Barrial k penaltovému rozstřelu ve fotbale. Praha 14:50 7. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Argentinský trenér Lvů Praha Juan Manuel Barrial | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

„Penaltu můžete taky trénovat, ale když ji pak máte pod tlakem proměnit, nedáte ji,“ reagoval Juan Manuel Barriel na to, že je těžké připravit se na zlatý set.

Do předzápasových tréninků alespoň zapojil cvičení, která se hrají do 15 bodů - tak jako zlatý set - který by v hale na Podvinném Mlýně mohlo sledovat 2000 diváků.

„Pro náš je odlišné hrát před domácími fanoušky a na palubovce soupeře. Doma jsme porazili belgického mistra, rumunského šampiona, vyhráli jsme tady titul. Když máte v zádech fanoušky, jako máme my, tak se vám hraje líp, to je normální,“ dodává argentinský trenér.

„Případná zkrácená sada do 15 bodů by mohla být vzrušující právě pro fanoušky,“ říká kanadský blokař Lvů Finn McCarthy. Bude to výzva, na kterou se lvi připravují, stejně jako na kterýkoliv jiný zápas.

Český klub je ve vyřazovacích bojích Ligy mistrů poprvé od zavedení současného systému, takže samotná účast v osmifinále je úspěch. Lvi ale chtějí víc a k tomu budou potřebovat pomyslného šestého hráče.

„Jsme vděční za veškeré ohlasy v tomto ročníku a během vyřazovací části,“ poděkoval McCarthy fanouškům za podporu a pevně věří, že diváci budou mít šanci fandit i v dalším kole play off Ligy mistrů.

Utkání začne v 19.30. Ve vysílání Radiožurnálu Sport budeme o jeho průběhu informovat.