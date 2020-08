České volejbalové týmy čekají v Lize mistrů zvuční soupeři. ‚Počítali jsme s tím,‘ říká kouč Olomouce

„Samozřejmě jsme nějaké takové týmy čekaly. Ty zápasy budou velmi těžké, ale s tím jsme počítali,“ říká trenér Olomouce Petr Zapletal.

Jeho svěřenkyně nastoupí proti ruské Kazani, italské Novaře a polské Polici. Tedy dva kluby z té nejužší evropské špičky a jeden zástupce ligy z největším progresem za posledních deset let.

„Kazaň i Novaro už jednou Ligu mistrů vyhrály, takže tyhle týmy budou určitě lídři skupiny. V Polsku do toho už asi patnáct let šlapou, je to sport číslo jedna a jsou tam velmi dobré hráčky, takže tam jde ten sport hodně nahoru každým rokem,“ dodává Zapletal.

To Karlovarsko se mezi muži sice polskému týmu vyhne, ale čeká ho souboj také se dvěma celky, které už prestižní Ligu mistrů v minulosti vyhrály. Zahrají si s německým Friedrichshafenem a taky se vzdáleným Lokomotivem Novosiborsk.

„Novosibirsk byl loni myslím první, než se to přerušilo, takže je to ohromná síla, ruský volejbal je všem známý. Je to dálka, ale nějak se tam dostaneme, to se nedá nic dělat,“ usmívá se trenér Karlovarska Jiří Novák.

A nemusí to být jediná cesta Západočechů do Ruska. Třetího soupeře totiž zatím jeho tým nezná. Ten vzejde z kvalifikační skupiny a právě to by mohlo být výhodou pro přípravu na zápasy

„Myslím, že tam vyjde Moskva, nebo Trento. Víme plus minus, kdo tam bude. Pro nás trenéry a pro hráče je výhoda, že už budeme mít nějaké zápasy, takže o nich nějaké informace mít budeme,“ říká Novák.

Zápasy základních skupin Ligy mistrů jsou naplánované od listopadu do února.