Volejbalisté Karlovarska podlehli na závěr Ligy mistrů Modeně 0:3. V celé soutěži nezískali ani set

Volejbalisté Karlovarska se rozloučili s Ligou mistrů další třísetovou prohrou. Úřadující čeští šampioni prohráli v domácím prostředí před dvěma tisícovkami fanoušků s italskou Modenou po setech 18:25, 21:25 a 19:25. Ve skupině B skončili bez zisku setu v šesti zápasech poslední. Karlovy Vary 22:34 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Vašina při zápase Ligy mistrů za Karlovarsko proti Modeně. | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Proti čtvrtému týmu italské Serie A1 se svěřenci trenéra Jiřího Nováka, který se coby hráč v dresu Paris Volley radoval z výhry v Lize mistrů v roce 2001, dokázali dostat do vedení jen ve druhém setu. Měli v něm dokonce tříbodový náskok 13:10, ale soupeř srovnal a v koncovce hráči Karlovarska na favorita nestačili.

Stále bez vítězství i bez setu. Volejbalisté Karlovarska ztratili i pátý zápas v Lize mistrů Číst článek

„Chyběla nám větší bojovnost a udělali jsem více chyb ve všech herních činnostech než Modena,“ řekl smečař Lukáš Vašina České televizi. „Bylo to stejné jako se všemi v Lize mistrů, se všemi jsme jakž takž hráli do půlky setů a pak nám odskočili. Ale byla to zkušenost si proti takovým hráčům zahrát,“ řekl devatenáctiletý volejbalista.

V koncovce druhého i ve třetím setu zkusil kouč na nahrávku místo Nizozemce Van Haarlema poslat Matyáše Džavoronoka a na univerzála Rejlka, ale změnu ve vývoji skóre to nepřineslo. Italský klub si i bez svých největších hvězd na palubovce hlídal náskok a zápas skončil po hodině a pěti minutách.