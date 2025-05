Velký obrat a dramatický závěr. Volejbalisté Lvů mají double, po výhře v poháru slaví Pražané i ligový titul

Pražští Lvi jsou mistry Česka ve volejbale. V rozhodujícím pátém finále na domácím hřišti porazili Karlovarsko 3:0 na sety. Západočeši přitom vedli v sérii 2:0 na zápasy a solidně rozehráli i třetí utkání - jenže pak podle karlovarského kapitána Daniela Pfeffera přišel zlom. Praha 10:02 5. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volejbalista Jakub Janouch s trofejí pro vítěze extraligy | Foto: David Taneček | Zdroj: Profimedia

„Ve třetím zápase jsme v prvním setu vedli, Lvi byli nervózní a my jsme nebyli schopni ten set i celý zápas dotáhnout. To nám vzalo vítr z plachet a chyběl nám poslední krůček,“ smutnil kapitán Karlovarska Pfeffer.

Ke stejnému momentu v sérii se vracel i manažer pražských Lvů Miloš Kočka.

„Věřil jsem tomu, že naši kluci hrát umí. Předvádějí to každý den na trénincích, zápasech, vidím to pořád. Přišlo to i s pomocí štěstěny, ten třetí zápas to celé otočil a poté to šlo za námi,“ popisuje Kočka.

Lvi od konce druhého zápasu neztratili už ani set. Na ten poslední vítězný se ale hodně nadřeli - nervy drásajícím závěru 34:32 museli odvracet pět setbolů a proměnili až svůj pátý mečbol.

„Upřímně jsem věřil tomu, že vyhrajeme. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale prostě jsem věřil v sílu týmu a v to, že celou sérii otočíme,“ dodal smečař Lvů Jakub Ihnát, který zlomil odpor svého bývalého týmu 12 body. O devět více jich zaznamenal Dán Oskar Madsen, který byl zvolen nejlepším hráčem pátého finále.