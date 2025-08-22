Českým volejbalistkám se úvod mistrovství světa nevydařil, po čtyřech setech prohrály s Argentinou

České volejbalistky na úvod mistrovství světa v Thajsku prohrály 1:3 s Argentinou. Vyhrály jen první set, pak se trápily zejména v útoku. Výrazně si tak zkomplikovaly boj o postup ze skupiny D. Ze čtveřice týmů projdou do osmifinále dva nejlepší a favoritem skupiny jsou Spojené státy americké.

V prvním setu české volejbalistky v úvodu prohrávaly, ale pak set obrátily a vyhrály ho jednoznačně 25:18.

Pak se ale Argentinkám rozehrála klíčová univerzálka Bianca Cugnová, která nakonec zaznamenala 25 bodů, a české volejbalistky se proti houževnaté jihoamerické obraně jen těžko prosazovaly. Další sady vyhrály Argentinky 25:23, 25:17, 26:24 a získaly tři body.

V dalším zápase se české volejbalistky utkají v neděli od 11 hodin se Slovinskem, papírově nejslabším celkem skupiny.

Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku:

Skupina A (Bangkok):
12:00 Nizozemsko - Švédsko,
15:30 Thajsko - Egypt.
Skupina B (Phuket):
Belgie - Kuba 3:0 (23, 14, 11),
15:30 Itálie - Slovensko.
Skupina C (Čiang Mai):
Francie - Portoriko 3:1 (22, 18, -21, 14),
14:30 Brazílie - Řecko.
Skupina D (Nakhon Ratčasima):
Česko - Argentina 1:3 (18, -23, -17, -24),
14:30 USA - Slovinsko.

