České volejbalistky stále bojují o postup ze skupiny, musí porazit USA. Na americké hvězdy si věří

Od úterních 14.30 rozehrají české volejbalistky na mistrovství světa v Thajsku poslední zápas ve skupině. Jejich soupeřkami budou favorizované Američanky, které si postup zajistily v předchozích dvou utkáních. "Myslím, že holky mají obrovskou chuť Američanky porazit,“ říká v reportáži Radiožurnáli Sport jeden z trenérů volejbalistek Martin Hroch.

České volejbalistky zvládly v Lize národů v Hongkongu další duel. Thajsko porazily ve třech setech

České volejbalistky | Foto: Lo Ping Fai | Zdroj: Xinhua News / Profimedia

Atmosféra na tréninku přede zápasem s Amerikou byla bojovná. Trenéři udělovali pokyny hodně hlasitě. A nečekaně připravili zajímavou taktickou variantu, tzv. „power ulívku“. Veronika Dostálová, která hraje na liberu, si myslí, že by to mohl být recept na americké hvězdy.

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport před posledním zápasem volejbalistek ve skupině mistrovství světa

„Myslím, že i Američanky to používají, takže jsme do toho šli, abychom si na to zvykli. Náš styl je takový, že chceme hrát chytře. Teď se pouští i netradiční údery, kdy se ten míč dá utáhnout a nebo zkusit právě tu power ulívku,“ popisuje Dostálová.

„Já jsem zastánkyně toho, že bych to zakazovala. Ty údery jsou opravdu těžké na bránění a stává se z toho skoro až házená. Rozhodčí to ale pouští, tak proč bychom to nezkusili my, když to na nás soupeřky taky zkouší,“ směje se Dostálová.

K postupu ze skupiny ale nemusí českému týmu stačit ani výhra 3:0. Asistent trenéra Martin Hroch chce po úspěšném obratu v utkání se Slovinskem udržet v týmu vítěznou atmosféru a doufá v postup.

Volejbalistky si na mistrovství světa poradily se Slovinskem, po obratu stále drží osmifinálovou naději

Číst článek

„Máme vůli vyhrát. Víme, že to jde a že jsme schopni vyhrát. V zápase se Slovinskem jsme ztráceli dva sety, poslední set byl jak na horské dráze a otočili jsme na 3:2. Myslím, že holky mají obrovskou chuť Američanky porazit,“ dodává Hroch.

Utkání proti Američankám zahájí české hráčky ve 14 hodin a 30 minut, Radiožurnál o něm bude informovat ve zpravodajských vstupech a stanice Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu.

