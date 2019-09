Musíme hrát trpělivěji, nabádá po postupu do osmifinále mistrovství Evropy rekordman Hadrava

Čeští volejbalisté si zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. V ​závěrečném utkání základní skupiny sice prohráli s Černou Horou 2:3, ale získaný bod jim zajistil účast ve vyřazovací fázi. Největší zásluhu na postupu měl universál Jan Hadrava, který v utkání nasbíral deset es. Amsterodam 23:03 19. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český volejbalista Jan Hadrava | Zdroj: ČTK

Utkání s Černou Horou jste prohráli, přesto je důvod k oslavě. Stačily vám dva sety, abyste postoupili. Jak těžký to byl zápas? Pro fanouška byl velmi náročný…

Nejen pro fanouška. Myslím si, že pro všechny to byl náročný zápas. Ve středu jsme skončili s Nizozemci pozdě a možná to na nás bylo trošku vidět. Chyběl nám v zápase takový drive. Naštěstí jsme v některých momentech zachovali chladnou hlavu a hráli trpělivě. Do setů, které jsme prohráli, jsme šli bezhlavě a nechali jsme se ubránit nebo jsme dělali chyby v těžkých situacích. Musíme hrát trpělivěji. Volejbalisté jsou na mistrovství Evropy v osmifinále. Hadrava zaznamenal 10 přímých bodů z podání Číst článek

Nebyl to špatný výkon, ale už jsme tady hráli lépe. Když budeme hrát takhle, tak to v následující fázi nebude stačit. Musíme hrát daleko lépe, ideálně tak, jak jsme hráli ve středu s Nizozemskem. Během dvou setů jsme měli jediné problémy v rotaci, kdy šel na servis jejich bomber Abdel-Aziz, ale celkově si myslím, že jsme ve středu podali výborný výkon. Takže jen tak dál, protože jak se říká jedna vlaštovka jako nedělá. Musí se potvrzovat.

Ve středu byl bomberem Nizozemců Abdel-Aziz, tentokrát jste to byl vy. Dal jste v zápase deset es. Pamatujete, že by se vám něco podobného na mezinárodní úrovni už někdy povedlo?

V Polsku se mi podařilo dvakrát devět, takže toto je můj rekord. Chtěl jsem jít na 11, ale nakonec jsem rád, že jsme postoupili. Upřímně jsem svá čísla neřešil a řekli mi to až později kluci, bylo to takové úsměvné.

Teď nás ale čeká za dva dny další zápas, takže si musíme odpočinout. Ve středu to bylo opravdu náročné a ve čtvrtek ráno jsme absolvovali jen protažení, protože by nás to akorát unavilo. Jsem rád, že jsme se z toho vyhrabali. Věřili jsme a ukázali jsme, že chceme postoupit ze skupiny.