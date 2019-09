Čeští volejbalisté se přesunuli do Amsterodamu. ‚Oba zápasy budou hodně důležité,‘ ví Hadrava

„Oba zápasy budou hodně důležité a může se rozhodovat do posledního míče,“ uvědomuje si universál Jan Hadrava. O pořadí v tabulce totiž rozhoduje nejprve počet výher, pak dosažené body, při rovnosti dojde na poměr setů a pokud ani ten nerozhodne, bude se počítat i poměr vše míčů. A na tuhle variantu může reálně dojít.

„Určitě každý sleduje, jak hrají soupeři, ale myslím si, že je brzy. Pravděpodobně pře posledním zápasem budeme vědět, jestli potřebujeme vyhrát, což chceme v každém zápase. Já osobně na to ale moc nekoukám. Pro nás byl už předtím jasný cíl, které týmy chceme porazit a tyto dva, co nás teď čekají, Holandsko a Černá Hora, mezi ně patří,“ říká Radiožurnálu jeden z trenérů Dalibor Polák.

V případě, že se jeho slova naplní, tak Češi s přehledem postoupí. Poslední duel s Polskem ale srazil sebevědomí českých hráčů. Po nevydařeném utkání s mistry světa se navíc museli stěhovat. Ovšem změna prostředí právě v tuto chvíli přišla vhod.

„Myslím si, že každá změna je teď pro kluky super a myslím si, že jsme vyměnili hotel za lepší, takže to je v pořádku,“ usmívá se Dalibor Polák a stejný názor mají i samotní hráči. Navíc cesta nebyla nijak náročná. Z Rotterdamu do Amsterdamu je to autobusem slabá hodinka

„Doufám, že nás to nakopne. Cesta určitě nebude hrát roli z pohledu únavy a tak. Když jsme jednou jeli první den na trénink, tak jsme to jeli 40 minut a teď jsme jeli 50, takže to není skoro žádný rozdíl. Tady je víceméně všechno blízko,“ popisuje spokojeně Jan Hadrava.

Nizozemci, tedy středeční soupeř českých volejbalistů, sice cestovali už o den dřív a v hale, kde se hraje, před šampionátem trénovali, ale zase mají v nohách večerní těžký zápas s Estonskem. Kdo bude večer v lepší formě, vám přiblížíme od 20 hodin v reportážních vstupech.