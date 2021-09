Volejbalisté měli proti Bulharsku mečbol, nakonec berou jen bod za porážku 2:3 na sety

Čeští volejbalisté sahali na mistrovství Evropy v Ostravě po dalším vítězství nad favorizovaným soupeřem. Proti Bulharům měli ve čtvrtém setu mečbol, ale nakonec získali bod za prohru 2:3 po setech 10:25, 25:23, 25:18, 25:27 a 11:15. Ve skupině B mají čtyři body za dvě porážky a jednu výhru. Ostrava 18:40 5. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bulharští volejbalisté. | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Svěřenci trenéra Jiřího Nováka začali šampionát páteční překvapivou výhrou 3:1 nad obhájci stříbra Slovinci, ale v sobotu podlehli 1:3 Bělorusku.

Do osmifinále se ze šestičlenné skupiny B dostanou čtyři týmy. Čeští reprezentanti se v úterý utkají s Černou Horu a ve čtvrtek uzavřou boje ve skupině s Itálií.

„Po prvním setu jsme hráli skvělý volejbal, rozhodly individuality,“ řekl trenér Novák. „Zápas ukázal, že hrát se dá s každým, jenom se tomu musí věřit.“

Úvodní set českému týmu vůbec nevyšel. Hned na začátku volejbalisté prohrávali 2:10. „Moc čekáme, co s námi provedou. Pojďte to obrátit a zakousnout se do nich,“ burcoval hráče Novák, ale marně. Rozdíl byl propastný ve všech činnostech, domácí útoky se sedmkrát zastavily o bulharské bloky a set domácí volejbalisté ztratili o 15 bodů.

Až ve druhé sadě se podařilo hráčům kouče vyslyšet a rozjeli se k dalšímu odvážnému a nadšenému výkonu. Pomohlo k tomu střídání nahrávačů, Bartůněk dostal šanci místo Janoucha a rozhýbal domácí útok. Nahrávky Bartůňka se Bulharům nedařilo číst a v útoku zaměstnával všechny hráče. „Jeho distribuce je výborná,“ chválil i bývalý nejlepší český univerzál Jan Štokr v České televizi.

Ke svému standardnímu výkonu se rozehrál univerzál Hadrava, dařilo se i Vašinovi a ve druhém a třetím setu se volejbalisté rozjeli k podobnému výkonu jako proti Slovinsku. Hráči se překonávali i v obraně v čele s liberem Moníkem, na bloku se vedlo Sedláčkovi.

Ve čtvrtém setu už směřoval zápas k vítěznému konci. Češi šli do koncovky s náskokem 23:19, ale Skrimov svým podáním a třemi esy vyrovnal na 23:23. Domácí měli mečbol, ale soupeř razantně odztrátoval a následně získal dva body.

V rozhodujícím tie-breaku Bulhaři znovu úspěšně zastavovali české útoky. Čeští hráči ztráceli 6:10, na palubovku přišel zpět Janouch a univerzál Finger, který snížil na 9:10, ale v koncovce už se neprosadili.

Volejbalové Euro hostí ještě Polsko, Estonsko a Finsko.