Čeští volejbalisté zvládli klíčový duel s Černou Horou a přiblížili se postupu ze základní skupiny

Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy splnili roli favorita, v Ostravě zdolali Černou Horu 3:0 po setech 30:28, 25:23, 25:10 a jsou blízko osmifinále. Ve skupině B mají na kontě dvě výhry a dvě prohry, dohromady sedm bodů a v tabulce jsou třetí. Ostrava 21:00 7. září 2021

Šampionát svěřenci trenéra Jiřího Nováka začali páteční překvapivou výhrou 3:1 nad obhájci stříbra z minulého ME Slovinci, v sobotu ale podlehli 1:3 Bělorusku a v neděli byli blízko k výhře nad Bulharskem, měli mečbol, ale nakonec získali bod za prohru 2:3.

„Byly to nervy a je to tam,“ řekl kouč Novák v České televizi. „Dobře jsme dva sety útočili, ale míň bránili. Rozjelo se to ve druhém setu a naštěstí to pokračovalo až do konce,“ dodal.

Na nahrávce začal Bartůněk, který naskočil od druhého setu proti Bulharům, a dařilo se mu. Půlku prvního setu ale volejbalisté za soupeři zaostávali. Poprvé šli do vedení 15:14, ale vyrovnaný byl set až do koncovky. Češi odvrátili tři setboly a sadu získali po servisu Galabova 30:28.

Ve druhém dějství už se zdálo, že domácí mají utkání pod kontrolou, Podáním odtahovali hráče Černé Hory od sítě a vedli už 23:16, ale po výpadku na příjmu to bylo najednou jen o bod. V koncovce dvakrát otřel Hadrava míč o blok a set uzavřel.

Po dvou dramatických koncovkách už volejbalisté ve třetím setu k nadšení publika dominovali. Dali několik es a po bloku smečaře Vašiny sadu získali rozdílem patnácti bodů.

O postupu českého týmu do osmifinále, kam se dostanou čtyři celky ze šestičlenné skupiny, budou rozhodovat zápasy Bělorusů s Černou Horou a s Bulharskem. Domácí volejbalisté mají ve středu den volna a ve čtvrtek je čeká neporažená Itálie.

Volejbalové Euro vedle Česka hostí tři další země - Finsko, Estonsko a Polsko, kde v Katovicích šampionát vyvrcholí.