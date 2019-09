„Myslím, že tenhle zápas už může být rozhodující v tom, jestli šance na postup ještě bude, nebo ne,“ je přesvědčen Michal Nekola.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je v našich silách, abychom postoupili, věří kapitán volejbalistů Janouch před klíčovým zápasem

Češi se totiž následně střetnou s největším favoritem šampionátu, úřadujícími mistry světa z Polska, pak s Nizozemskem, které je v domácím prostředí velmi silné, a na závěr s outsiderem skupiny Černou Horou. K postupu tak vede cesta přes povinné vítězství v posledním duelu a v tom nedělním proti Estonsku.

„Estonsko známe z minulého roku. Věkově mají jeden z těch zkušenějších týmů, mají zkušeného nahrávače, obrovskou věž na smeči. Netroufám si nic říct, ale určitě je v našich silách, abychom postoupili,“ věří kapitán Jakub Janouch.

Je to splněný sen, říká volejbalista Moník, který díky změně postu hraje na mistrovství Evropy Číst článek

Z posledních tří vzájemných duelů vyhráli Estonci dva, na hřišti budou mít výškovou převahu a v přesile budou i v hledišti. Zatímco český tým přijely do Rotterdamu podpořit dvě desítky fanoušků, Estonců je v hale Ahoy kolem dvou tisíc a při zápase dokáží vytvořit bouřlivou kulisu.

„Hodně se na to těším, protože jsem to vůbec nezažíval. Když jsme hráli třeba v juniorech, tak tam přišlo třeba padesát lidí, když to přeženu. I za to jsem byl rád, když tam byl kdokoliv. Je fajn hrát před lidmi, člověk vidí, že je ten sport baví. Že to není jen o fotbalu a hokeji, ale i o volejbale,“ těší se na utkání v bouřlivé atmosféře benjamínek týmu Oliver Sedláček.

Zápas Česko - Estonsko začne v 19.00 a Radiožurnál vám ho přiblíží v reportážních vstupech.