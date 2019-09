Začíná volejbalové mistrovství Evropy, pořádají ho čtyři státy. ‚Cestování bude nevýhoda,‘ ví kouč Nekola

„Je tam 24 týmů, to dřív nebývalo, je to poprvé v historii. O to těžší to bude, protože budeme hrát více zápasů ve skupině. Je tak důležité, jak budeme mezi zápasy regenerovat,“ uvědomuje si kapitán národního týmu Jakub Janouch.

Regeneraci ale hráčům bude ztěžovat cestování. Šampionát se hraje podle nového systému. Každou ze čtyř šestičlenných skupin hostí jiná země, jsou to Francie, Belgie, Nizozemsko a Slovinsko. Týmy hostitelských států mají jistotu, že na sebe nemohou narazit v osmifinále, kam postoupí čtyři nejlepší celky základních skupin, a navíc budou hrát v domácím prostředí.

„Tím, že jsou čtyři pořadatelé, tak si vyhradili právo hrát osmifinálový zápas v domácím prostředí, což samozřejmě chápu. Ovšem pro toho, kdo bude cestovat, to bude velká nevýhoda,“ upozorňuje trenér Michal Nekola.

Může to být případ i české reprezentace. Už ve skupině bude tři zápasy hrát v Rotterdamu a na další dva se přesune do Amsterodamu. Osmifinále ale může odehrát v Belgii, pak se na čtvrtfinále vrátit do Nizozemska a v případě úspěchu cestovat ještě do Francie.

‚Uvidíme více měst‘

„Alespoň se podíváme do více měst, bude to zajímavější, bude to zpestření. Musíme se prostě soustředit na co nejlepší výsledky, abychom se eventuálně mohli podívat i do jiných států,“ říká trochu v nadsázce blokař Adam Zajíček.

Vzdálenosti mezi jednotlivými hracími městy nejsou, s výjimkou Slovinska, kam ale Češi jet nemohou, tak velké. Autobusem se dají zvládnout do dvou hodin.

„Cestování sice není tak dlouhé, ale síly bere vždycky. Je únavné se přesouvat z města do města a zvykat si vždy na novou halu je vždy nepříjemné, ale my se tomu musíme přizpůsobit,“ dodává Michal Nekola.

Časté cestování je daň za to, že se náklady na pořádání šampionátu rozdělí mezi více zemí, což je současným trendem nejen u volejbalu. O úspěchu tak už nemusí rozhodovat jen výkony na hřišti, ale taky to, jak se sportovec dokáže udržet v ideální formě i přes odpočívání na sedadle autobusu.