České volejbalistky zvítězily na Islandu a kvalifikací o mistrovství Evropy prošly bez porážky

Trenér Jannis Athanasopulos od začátku nasadil volejbalistky, které v úspěšné kvalifikaci hrály jen málo. Z obvyklé základní sestavy zůstala pouze blokařka Ella Koulisiani, protože v současném kádru jsou pouze tři středové hráčky. Utkání bylo vyrovnané jen do stavu 9:9 v první sadě.

Nausch Sluková se vrací po porodu dcery. S hvězdnou Havelkovou chce na olympiádu Číst článek

„Myslím, že ze začátku to bylo trošku nervózní s tím, že jsme dostaly šanci ty, co neměly takové herní zatížení,“ uvedla v tiskové zprávě osmnáctiletá blokařka Lucie Blažková.

První sada se zlomila při podání její blokařské kolegyně Koulisiani, kdy Češky odskočily na šestibodový rozdíl. Od té doby už neměly nejmenší problém. „Trochu nám trvalo, než jsme se do toho dostaly. Ale postupně jsme všechny činnosti zlepšily, hlavně servis, a už jsme si to pohlídaly až do konce,“ komentovala utkání univerzálka Petra Kojdová.

Trenér Athanasopulos výkon druhé šestky ocenil. „Viděl jsem, že nemají správný rytmus, protože neměly příležitost se rozehrát. Ale postupem času se úroveň zvedla, děvčata hrála velmi dobře a reagovala na hru lépe,“ řekl. O body se rovnoměrně dělila většina týmu. Smečařka Eva Hodanová jich zaznamenala jedenáct, Petra Faltínová, Kojdová a Blažková po deseti a Koulisani devět.

Sezona reprezentaci nekončí

Úspěšnou kvalifikací pro české volejbalistky reprezentační sezona nekončí. Na přelomu září a října je čeká mistrovství světa v Nizozemsku. Vstoupí do něj 24. září proti favorizovaným Brazilkám.

„Během tohoto formátu turnaje jsme nemohli dostatečně trénovat. Stále cestujeme, měli jsme virové potíže a nebyli jsme úplně fit. Teď si konečně na tři dny odpočineme a jakmile se opět sejdeme, budeme se snažit dostat do co nejlepší formy před světovým šampionátem,“ plánoval řecký kouč českého týmu.

Kvalifikace ME volejbalistek v Kópavoguru (Island): Skupina B: Island - Česko 0:3 (-15, -10, -8) Rozhodčí: Heckford (Angl.), Bernström (Švéd.). Čas: 59 min. Diváci: 150. Sestava a body Česka: Hodanová 11, Koulisiani 9, Kojdová 10, Faltínová 10, Blažková 10, Bajusz 2, libera Dostálová/Digrinová - Pavlíková 4. Trenér: Athanasopulos. Nejvíce bodů Islandu: Grétarsdóttirová 9.