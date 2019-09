Jako hráč zažil největší úspěch českého volejbalu, teď Polák pomáhá reprezentaci v roli trenéra

Čeští volejbalisté se na mistrovství Evropy přesunuli do Belgie. V Antverpách se v sobotu pokusí v osmifinále překonat favorizované Srby. Pomoct jim k tomu může i trenér Dalibor Polák, který něco podobného dokázal ještě jako hráč, když byl u největšího úspěchu českého volejbalu na evropském šampionátu. V roce 2001 pomohl v Ostravě vybojovat čtvrté místo. Antverpy 17:42 20. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 2001 zažil Dalibor Polák ( se sklopenou hlavou vlevo) úspěšné tažení na domácím evropském šampionátu. | Foto: Petr Josek PJ/AA | Zdroj: Reuters

„Byl to krásný šampionát. Hráli jsme doma, měli jsme pořád plnou halu. Vzpomínám na to, zážitků je strašně moc. Tenkrát se to tam sešlo, my jsme byli mladí a hráli jsme strašně dobrý agresivní volejbal. Tenkrát z toho vyšlo čtvrté místo,“ vzpomíná Dalibor Polák na rok 2001.

Někdejší universál začínal s volejbalem v liberecké Dukle. Hrál v Řecku, Itálii, Argentině nebo Švýcarsku, kde pomalu na sklonku hráčské kariéry přešel na pozici trenéra.

„Ve Švýcarsku mi nabídli, abych tam dělal hrajícího trenéra, což mě velmi zajímalo, tak jsem do toho šel. Hned druhý rok jsme získali titul. Vzpomínám na to rád. Někdo mi říká, jak jsem to mohl zvládnout, že to muselo být strašně těžké, ale z mého pohledu to byla naopak jednoduchá práce. Nám se to dařilo, což tomu i napomáhalo,“ říká Polák.

A Švýcarsko se Daliboru Polákovi zalíbilo na tolik, že se tam s rodinou usadil natrvalo.

„Čtyři roky jsem tam dělal hrajícího trenéra a teď začínám sedmou sezonu jen jako kouč. U toho stále hraju nižší soutěže a učím na škole tělocvik. Dostal jsem se k tomu náhodou, potřebovali supla, tak jsem tam začal jezdit a od té doby jsem tam už pátý rok na třicetiprocentní úvazek,“ říká Polák.

A teď k tomu přidal i kariéru u reprezentace. Před dvěma lety začal Poláka do svého realizačního týmu lákat jeho někdejší spoluhráč Michal Nekola. A Kýsa, jak se Daliboru Polákovi podle postavy Kyslíka ze Seriálu Chlapci a chlapi přezdívá, se před tohle sezonou dohodnul s Nekolou na spolupráci.

„Poprvé v kariéře trénuju v českém jazyce. Doteď jsem trénoval jen v zahraničí buď v angličtině, nebo v Němčině. Tohle je taky premiéra a ze začátku mi to dělalo trochu problémy. Člověk hledá ta správná česká slova, ale teď už je to v pořádku,“ usmívá se Dalibor Polák.

A v pořádku to bude i v sobotu, kdy povede český tým v osmifinále mistrovství Evropy proti Srbsku.