Volejbalisté na úvodní výhru nenavázali. ‚Nezvládli jsme to v hlavách,‘ litovali čeští reprezentanti

Po skvělém výkonu a pátečním vítězství nad Slovinskem přišel pro české volejbalové reprezentanty krutý úder. Ve druhém utkání totiž prohráli s Běloruskem 1:3 na sety. Podle kapitána Jakuba Janoucha se českým hráčům nedařilo zareagovat na nepříznivý vývoj utkání. Ostrava 9:36 5. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Lukáš Vašina, Adam Zajíček, Michal Finger a Vladislav Babkevič z Běloruska | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Začátky setů nám nešly, těžko se to pak otáčí. Myslím, že jsme to trochu nezvládli v hlavě. Po včerejším fantastickém výkonu by každý čekal, že na to dneska vlítneme, bohužel se to nepovedlo,“ řekl Janouch Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští volejbalisté druhý zápas na ME prohráli. Více v příspěvku Davida Procházky

S tím, že čeští hráči nezvládli zápas v hlavách a nedokázali hrát uvolněně a koncentrovaně, souhlasil i Milan Moník, libero týmu.

„Bohužel jsme každý set začali stavem 1:4 a Bělorusy to nakoplo. Bylo vidět, že když se přes ně ve skóre dostaneme, tak i oni začnou dělat chyby,“ podotkl Moník.

Pod tlak čeští hráči Bělorusy nedostali, naopak Janouch si všiml, že soupeři vycházelo téměř všechno.

„Celkově hráli konsolidovaněji. Potom už předváděli věci, které by si za vyrovnaného stavu netroufli,“ doplnil.

Už v neděli čeká českou reprezentaci třetí zápas ve třech dnech. Od 16.00 nastoupí proti favorizovanému Bulharsku. Celý zápas opět uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.