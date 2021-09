Překvapili jsme sami sebe, ale musíme zůstat nohama na zemi, varuje po výhře smečař Galabov

Velké překavapení hned na úvod mistrovství Evropy ve volejbale přichystali v Ostravě čeští reprezentanti. V prvním utkání porazili Slovinsko 3:1 na sety. A to soupeř získal v roce 2019 na předchozím šampionátu stříbrné medaile. Ostrava 10:13 4. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Jan Hadrava z ČR, Alen Pajenk ze Slovinska a Gregor Ropret ze Slovinska | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„Možná jsme překvapili i sami sebe. Vlítli jsme do zápasu s agresivitou, což se nám v přípravě úplně nedařilo. Za to jsem velmi rád,“ rozplýval se smečař Jan Galabov, který byl za stavu 2:1 důležitým hráčem v posledním čtvrtém setu.

Dalším tahounem byl mladý dvaadvacetiletý smečař Lukáš Vašina.

„Porazili jsme jednoho z favoritů na evropský trůn. Do zápasu jsme chtěli jít s co největší bojovností, což se nám povedlo. Šli jsme do utkání s tím, že můžeme i vyhrát, nejen je potrápit.“

S výhrou nad Slovinskem se nepočítalo, tři body do tabulky jsou bonusem. Ale Galabov po první výhře varuje.

„Zůstal bych nohama na zemi. Tohle je záludné, musíme chtít vyhrát s každým a až po konci skupiny se můžeme bavit o umístění,“ podotkl český smečař.

Vedle útočných tahounů se blýskl skvělým výkonem také nahrávač Jakub Janouch. „Kuba dnes skvěle rozdával balóny. A také děkujeme fanouškům za podporu, ti mají na vítězství velkou zásluhu. Snad bude atmosféra minimálně stejná i zítra,“ děkoval třem tisícovkám diváků Vašina.

V sobotním duelu s Běloruskem by mohla být hala ještě zaplněnější, povolená kapacita je pět tisíc diváků. Celý zápas opět uslyšíte od 19.00 v přímém přenosu na stanici Radiožurnál Sport.