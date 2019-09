Set a půl to bylo dobré. Pak ale přepnuli na vyšší obrátky, hodnotí zápas s Poláky blokař Zajíček

„Jiný svět. Jsou to Poláci, prohráli jsme 3:0. Ale trochu ve mně čpí takové zklamání. Neodevzdali jsme úplně špatný výkon, set a půl to bylo dobré, jenže pak zapnuli na vyšší obrátky, na vyšší rychlostní stupeň a to už pak byl jen kolotoč a už jsme tam dávali drobné,“ pro Radiožurnál stroze zhodnotil konfrontaci s aktuálně nejlepším týmem světa blokař Adam Zajíček.

Čechům svitla naděje pouze v úvodu druhého setu, kdy vedli o čtyři body. Pak ale jakoby už tak výborně hrající Poláci ještě zvýšili obrátky a národnímu týmu dovolili uhrát do konce sady jen čtyři body. Naprostá dominance polského celku.

„Poláci jsou mistři světa. Proti nim se musí podat nadstandardní výkon, což jsme nepodali,“ popsal výkon svých svěřenců trenér Michal Nekola. Poláci ale nedominovali jen na palubovce. Halu zaplnili příznivci v bíločervených barvách. Troubili, zpívali, tleskali - dlouho před zápasem, během něj i po něm.

„Poláci mají vždycky obrovskou podporu svých diváků. Fanoušci jsou úžasní a v takové atmosféře se vždycky hraje dobře každému týmu. I když nebyli naši ti fanoušci, v takové atmosféře se hraje dobře,“ doplnil Michal Nekola.

„Atmosféra byla neskutečná. Tady v tom se hraje vždycky lépe než v poloprázdné hale. Poláci nádherně fandili a díky jim za to,“ poděkoval polským fanouškům Adam Zajíček. Takovou atmosféru už na šampionátu nezažije. Celá skupina se stěhuje do Amsterodamu a tam už tak početná polská menšina nežije.