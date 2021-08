České volejbalistky potřebují na mistrovství Evropy porazit Řecko. Zajímavý bude i souboj trenérů

České volejbalistky čeká po dni volna na mistrovství Evropy v bulharském Plovdivu zápas proti Řecku. Reprezentantky se v něm můžou přiblížit k osmifinále, momentálně totiž drží v tabulce poslední postupovou pozici. Plovdiv 14:58 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České volejbalistky čeká po dni volna na mistrovství Evropy v bulharském Plovdivu zápas proti Řecku (ilustrační foto) | Foto: Yegor Aleyev | Zdroj: Reuters

Češky zatím ve skupině B porazily Španělky, ale pak podlehly Němkám i Polkám. V duelu s Řeckem, které zatím na vítězství čeká, budou papírovými favoritkami.

České volejbalistky čekají na mistrovství Evropy Řekyně.

„Musíme do toho najet od začátku, protože je to pro nás strašně důležitý zápas. Nemáme na co čekat, na co šetřit síly. Takže do toho půjdeme naplno,“ řekla Radiožurnálu Michaela Mlejnková.

„Očekávám jedině výhru. Musíme nechat nohy i ruce na hřišti a vyhrát. Nemáme na výběr,“ má o ambicích jasno reprezentantka Andrea Kossányová.

Hodně pikantní bude utkání pro řeckého trenéra českého týmu Jannise Athanasopulose. „Ano, bude to hodně emotivní. Zejména až uslyším hymny. Ale pak musím na všechno zapomenout. Budou to soupeři a musíme vyhrát,“ říká Athanasopulos, který kromě zápasu proti své rodné zemi bude mít o motivaci postaráno ještě z jiného důvodu.

„Ještě je to pikantní kvůli tomu, že trenér, který trénuje Řekyně, byl s Jannisem ve Stuttgartu, kde dělal hlavního trenéra a Jannis byl asistent. Takže si myslím, že to bude hodně vyhecované jak z řad trenérů, tak z řad hráček. Určitě je bude hecovat víc než normálně,“ vysvětluje bývalá reprezentantka Julie Kovářová.

Utkání Česko Řecko začne na evropském šampionátu v Bulharsku v 16.30 a na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport uslyšíte reportážní vstupy.